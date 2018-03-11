Ошибки, которые ты совершаешь, когда первый раз приходишь в спортзал

Насмотревшись на красоток в модных журналах, а затем на себя в зеркало, ты наконец принимаешь железное решение — сбросить вес. Изучаешь список залов поближе к дому, находишь свой единственный, записываешься… А чтобы ты не попала впросак со своим благородным желанием похудеть, мы подготовили список ошибок новичков, от которых можем тебя уберечь. Итак, в первый день в зале ты…

Приходишь в чем попало

Правильная спортивная форма необходима для качественных и безопасных тренировок. На сегодняшний день спортивные магазины представляют огромный выбор одежды, обуви и других аксессуаров, среди такого разнообразия ты точно найдёшь комплект на свой вкус и кошелёк. Однако единственное, на чем точно не стоит экономить — это обувь. Без кроссовок для бега твои занятия на беговой дорожке могут оказаться крайне непродуктивными, а подчас и опасными, так как будет происходить неправильное распределение нагрузки на стопу. Также спортивная обувь поможет защитить твои пальцы от ударов в случаях возможных падений гантелей или других грузов.

Пытаешься похудеть быстро

Зачастую девушки очень торопятся похудеть, предполагая, что это быстротечный процесс. Это грозит впадением в крайности, сопровождаемое сильным урезанием среднесуточной калорийности, чрезмерной разноплановой физической нагрузкой или, напротив, зацикливанием на чем–то одном (например, только беговая дорожка или эллипс). Таким образом, дамы не учитывают, что подход к похудению должен быть комплексным, сочетающим в себе умеренным физические нагрузки, правильно выстроенное питание, водно-питьевой режим, сон и время на восстановление. Также многие женщины попадают под влияние модных на сегодняшних день способов похудеть, таких как сушка и БУЧ (белково-углеводное чередование). И лишь немногие знают, что подобные меры могут быть использованы только профессиональными спортсменами для уменьшения жировой прослойки до минимума с целью обнажения мышечного рельефа. Поэтому подобные радикальные методы никак не подходят для похудения, тем более женского.

Уделяешь мало внимания питанию

Питание — это одно из важнейших составляющих процесса похудения. К сожалению, многие недооценивают важность правильного питания, а оно, на минуточку, составляет 70 процентов успеха в сочетании с физическими нагрузками и прочим. В первую очередь питание должно быть сбалансированным и обеспечивающим твой организм всеми необходимыми питательными веществами. Именно поэтому очень важно сочетать правильные пропорции КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы). Разумеется, потребление калорий должно быть уменьшено, однако ни в коем случае не радикально. Есть специальная формула, позволяющая просчитать среднесуточный калораж с учётом твоих потребностей в зависимости от твоего роста, веса, возраста и физической активности.

Не пьёшь воду

Обязательно пей воду! Перед, во время и после тренировки необходимо потребление воды. Примерное количество выпиваемого тобой за тренировку должно равняться одному литру. Нехватка воды приведёт к ускоренной усталости и замедлению обмена веществ.

Не делаешь разминку и растяжку

Разминка и растяжка — важнейшие компоненты эффективной тренировки. Для правильной разминки достаточно пяти минут на беговой дорожке, несколько прыжков и короткая зарядка. В растяжку должны быть включены упражнения, растягивающие мышцы, которые были подвержены воздействию на прошедшей тренировке. Помни, что красивое тело не будет привлекательным без должной гибкости.