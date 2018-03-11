В каких случаях отеки ног опасны

Появление на ногах отеков — всего лишь симптом. Но очень коварный, напоминает Sobesednik.ru

Он может быть как сигналом и неопасных временных нарушений в работе организма (например, когда человек выпил большое количество воды), так и очень серьезных заболеваний.

В большинстве семей бытуют народные способы борьбы с отечностью: многие умеют делать компрессы или обертывания ног, знают, какие травы обладают мочегонным действием. Такие домашние меры действенны и полезны, только нужно хорошо понимать, когда применять их можно, а когда самолечение нанесет вред здоровью, потому что нужна совсем другая помощь: квалифицированная врачебная, иногда — немедленная!

Когда бежать к врачу

Заметив признаки отека нижних конечностей, постарайтесь установить причину этой неприятности. Причина может быть вполне очевидной, если:

• вы получили травму в области ног — вывих, ушиб любой части ноги, перелом (даже малозаметный перелом пальцев ноги). Все это, а также ожоги могут спровоцировать отек, иногда значительный;

• большую часть времени находитесь в вертикальном положении (например работаете за прилавком магазина),

постоянно носите обувь на высоком каблуке;

• имеете привычку сидеть, скрещивая ноги. Не видите опасности в низких или слишком мягких сиденьях, что тоже вызывает появление отечности;

• ведете малоподвижный образ жизни и не можете сбросить вес до нормы;

• у вас есть аллергия на какие-то лекарства, и вы их сейчас принимаете. Но и при отсутствии аллергии прием некоторых лекарственных препаратов может вызвать отечность ног: мужские и женские половые гормоны, средства для снижения высокого артериального давления.

В последнем случае необходим срочный визит к врачу — только он может отменить (или заменить) препараты, на которые развивается нежелательная реакция.

Как лечить

А когда понятно, что в появлении отеков виноваты ваш образ жизни, или специфика работы, или нездоровые привычки, то помочь своим ногам вы вполне можете сами.

После стоячей работы найдите время, чтобы полежать, устроив ноги повыше. Это улучшит отток застоявшейся крови. Можно на время сна класть под ноги подушку или небольшой валик, чтобы ноги находились над уровнем сердца.

Спецменю

Обратите внимание на свое меню! В нем должны быть продукты, содержащие калий: бананы, листовой салат, абрикосы или курага, персики. Летом полезны ягоды, которые обладают мочегонным действием: арбузы, брусника, земляника.

В том случае, когда ни одна из вышеперечисленных причин отечности ног не очевидна и домашние средства не помогают, необходима срочная консультация специалиста: терапевта, кардиолога, флеболога, уролога.

Возможные болезни

Начать лучше с визита к терапевту, который при необходимости даст направление к врачам более узких специальностей. Но чаще всего коварный симптом отечности ног сопровождается и другой симптоматикой, которая не оставляет сомнений в том, функция какого органа нарушена. Прислушайтесь к своему организму:

• Если заметно, что отеки ног уменьшаются во время сна, а к вечеру нарастают, одновременно появляются одышка и синюшность кожи, то нужно проверить сердце у кардиолога. Отеки ног — это один из главных признаков сердечной недостаточности, при которой ослабевает насосная функция сердца, и ему трудно перекачивать кровь из ног в верхнюю часть тела.

• Начальные признаки варикозного расширения вен заметить тоже нетрудно. Наряду с отеком в ногах появляются болевые ощущения, нередки ночные судороги икроножных мышц, при ходьбе ноги быстро устают. Визит к флебологу не надо откладывать.

• Ноги могут отекать также при нарушениях в работе печени (чаще всего при циррозе) и почек.

Основное лечение хронических заболеваний не исключает применение народных средств — только обязательно по совету врача! Он подскажет, какие отвары надо делать и в какой концентрации.