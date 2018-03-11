Ледяной душ, горячая йога, изнуряющие тренировки: как предприниматели повышают продуктивность с помощью «позитивного стресса»

Предприниматель Захари Рэпп развивает три компании: PhenoMx, SigmaGenetics и Altoida, которые разрабатывают сканер внутренних органов и неинвазивное устройство для внедрения ДНК в клетки. Он работает по 18 часов в сутки, спит 5-7 часов и снимает стресс с помощью горячей йоги и диет. Рэпп — один из представителей движения любителей «позитивного стресса», о последователях которого рассказывает CNBC.

Утро Рэппа начинается с первыми лучами солнца — он отправляется на пробежку, выпивает чашку кофе и принимает ледяной душ. Несколько раз в неделю предприниматель посещает занятия по горячей йоге, следует безбелковой диете Whole30 (также подразумевает отказа от круп, алкоголя и сахара, — Inc.) и болеет не более одного раза в год. «Все это помогает мне поддерживать баланс. Стресс покидает мое тело, и я не чувствую себя так, словно бьюсь о кирпичную стену», — рассказывает он.

Сторонники «позитивным стрессом» стараются подобрать комбинацию экстремальных температур, тяжелых тренировок и общего дискомфорта. Предприниматели считают, что преодолевая физические испытания им станет проще достичь любых целей, пишет CNBC.

Один из идеологов движения — голландский спортсмен-экстремал Вим Хоф, который провел два с половиной часа в прозрачной трубе, наполненной водой со льдом, а также поднялся на гору Монблан в одних шортах. Хоф пропагандирует «терапию с помощью холодного душа» — закаливание, позволяющее телу пребывать в тонусе.

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Среди других любителей «позитивного стресса» — управляющий партнер хедж-фонда Palo Alto Investors Чжун Юн, блогер, спортсмен и сторонник «палеолитической диеты» Джоэл Раньон и автор книги The Daily Stoic, посвященной стоицизму, Райан Холидей.

Юн в 2017 году пожертвовал $1 млн рублей на исследования, посвященные влиянию «позитивного стресса» на замедление процессов старения. «Я часто выступаю на всех крупных мероприятиях для предпринимателей и говорю о том, что интервальные тренировки, включающие жар и упражнения, повышают выносливость организма», — рассказывает Юн.

СМИ рассказывали и о другом тренде Кремниевой долине — борьбе со стрессом и духовным кризисом вдали от людей с помощью медитаций, гитар и групповой терапии. Одним из мест, куда уезжают предприниматели, стал Esalen Institute в трех часах езды от Сан-Франциско — некоммерческий центр для расслабления и поиска себя.

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