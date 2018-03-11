Что такое гоммаж?

Гоммаж — очищающий крем, который наносят на кожу лица или тела. Слово переводится с французского как «ластик». По сути он выполняет функции пилинга, но действует очень мягко. Вещества, входящие в состав гоммажа, расщепляют отмершие клетки кожи, загрязнения, ороговевшую ткань. Все это под воздействием крема скатывается вместе с образовавшейся пленкой.

В состав гоммажа входят эксфолианты (отшелушивающие компоненты), а также питательные и увлажняющие вещества.

Крем подходит даже для самой чувствительной кожи, но все-таки противопоказания к применению существуют. Избегать гоммажа нужно обладательницам кожи, склонной к растяжению. Также нельзя использовать средство при куперозе.

Отшелушивающий гоммаж для лица, Sisley

Отшелушивающий крем для лица, Caudalie Gentle Buffing Cream

Скраб для кожи головы и волос, Kerastase Chronologiste Soin Gommage

Скраб для тела, Payot Gommage or Elixir

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