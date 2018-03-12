Личная история: как я начала есть только фрукты

Веганов и вегетарианцев сейчас довольно много, поэтому мы хорошо знакомы с таким образом жизни. А вот ты знаешь кого-нибудь, кто ест только фрукты и овощи? Мы пообщались с Ритой Нестерец, и она рассказала про свой необычный рацион питания.

Для меня фрукториантсво — не более чем просто ярлык. Я питаюсь пищей растительного происхождения, плодами, которые не проходили термическую обработку. В основном я ем большое количество разнообразных фруктов. В моем рационе присутствуют почти все те фрукты, которые можно найти в магазине. У меня как у всех 3 основных приема пищи: завтрак, обед и ужин. Еще я пью очень много зеленых соков. До перехода на фрукторианство я жила также прекрасно, как и сейчас.

Мой нынешний рацион не сильно отличался от рациона на основе сыроедения: я питалась растительной пищей. Для меня самым главным отличием является то, что я перестала есть любую еду из дегидраторов, перестала есть блюда, которые состоят из большого количества ингредиентов. Сейчас стараюсь есть все отдельно. Например, съедаю банан, и только через час — манго. До сыроедения я была веганом, а до этого — вегетарианкой, и мой путь очень осознанный, мне всегда было комфортно с тем питанием, которого я придерживаюсь.

Переход произошел очень плавно и естественно. За пару месяцев до перехода я решила, что хочу попробовать такой тип питания. Любое мое решение всегда воплощается в жизнь постепенно. Каждый раз, перед тем как выбрать определенный тип питания, я изучаю досконально вопрос, читаю всю литературу, которую могу найти, и по возможности знакомлюсь с людьми, которые придерживаются такой системы. После получения всей информации несколько месяцев обдумываю и принимаю решение. Я решила, что после Нового года перейду на фрукторианство, и перешла.

Предварительно я готовила организм. Очищала его голоданием на соках, кокосовой и обычной воде. Переход был для меня нетяжелым, так как я подошла к этому осознанно. Когда совершаешь что-то сознательно, то тебе не может быть тяжело. Тяжело бывает только тогда, когда идешь против своей воли, против того, что тебе нравится. А мне было очень радостно, у меня тело и душа этого требовали.

Повлияло то, что я дошла до этого ментально, и мне оставалось только начать. На сыроедении мне было тяжело питаться намешанными блюдами, и тело требовало перехода на более чистое, раздельное питание. Когда ты занимаешься своим сознанием, его развитием, работаешь над собой, то уровень сознания повышается, и, соответственно, повышается уровень всех остальных сфер жизни, в том числе меняется и питание, переходит на следующий уровень.

Мне все равно, как к этому отнеслись другие. Этот вопрос меня волновал меньше всего, да и сейчас не волнует. Но я не слышала каких-то негативных высказываний от окружающих. Что касается мяса, я не считаю, что в нем есть какие-то элементы, которых мне не хватает. Я мясо вообще не ем с детства и считаю, что это абсолютно вредный продукт для человека, который нельзя употреблять ни в коем случае. Я не считаю, что в моем питании не хватает полезных веществ. Наоборот, продукты, входящие в мой рацион, содержат полный набор микроэлементов, энзимов, витаминов. Я питаюсь растительной пищей, в ней есть абсолютно все, что нужно человеку для здоровья и счастья.

Разработка режима питания

При разработке режима питания я ни с кем не консультировалась, всегда слушаю только свое тело. Оно меня никогда не подводило. Мы с ним живем в полной гармонии, я с ним всегда разговариваю, слушаю его и слышу. Определенного рациона у меня нет, я всегда питаюсь сезонными овощами и фруктами. То, что сейчас растет, я считаю оптимальным для питания.

Прана — это жизненная энергия. Я голодаю 36 часов раз в неделю, то есть 36 часов не пью воду, ничего не ем, питаюсь только энергией, то есть праной. Я провожу 52 дня в год на пране как для физического очищения, то есть очищения организма, так для очищения сознания, прочищения энергетических каналов. На сухую голодаю раз в неделю. У меня были длительные периоды голодания, примерно по неделе, на обычной и кокосовой воде. Также периодически я провожу соковые детоксы. Все это дает мне здоровье, ощущение легкости и очищение. После каждого голодания я чувствую себя просто прекрасно. Мой организм адаптировался к дням на пране, он очень радуется, когда наступает день голодания.

Я люблю почти все фрукты, которые пробовала. Фрукты — моя любимая еда, и одни из самых любых — бананы, ананасы, манго. Мне всегда нравились фрукты, наверно, поэтому я и пришла к фрукторианству. Вид моей фигуры, состояние кожи и волос не сильно изменились, так как я недавно питаюсь таким образом. Когда перешла с веганства на сыроедение, заметила значительное улучшение, потому что эти типы питания отличаются. Думаю, что переход с сыроедения на фрукторианство не принесет каких-то глобальных изменений, так как они похожи.

Самоощущение, как мне кажется, зависит не только от питания. Питание — это одно из составляющих целого комплекса, который формирует твое самоощущение, поэтому я не могу сказать, что мое как-то изменилось. Я регулярно очищаюсь. Раз в неделю голодаю на сухую, провожу длительные детоксы на воде, соках, кокосовой воде. Также я очищаюсь от паразитов, например тройчаткой. Печень чищу с помощью оливкового масла, яблочного и лимонного соков, чтобы избавиться от камней. Каждое утро пью яблочный уксус для очищения и постоянно пью зеленые соки.

Информационный детокс я не практикую, потому что у меня нет страниц в Facebook и «ВКонтакте», так как мне это не нужно. Да, у меня есть Instagram и YouTube, но они созданы для того, чтобы я могла делиться информацией и своими знаниями с людьми.

Я всегда любила спорт и активно им занималась. Сейчас стараюсь проводить как можно активнее каждый свой день. И, конечно, ежедневно бегаю. Каждый день медитирую, уделяю этому время всегда. Недавно ездила на випассану на десять дней. Также мне очень нравятся такие виды йоги, как бикрам и кундалини. Всю свою жизнь я стараюсь как можно больше и чаще путешествовать. Как только у меня появляется возможность, я сразу еду куда-нибудь. В других странах мне совершенно не тяжело придерживаться фрукторианства, так как, в какую страну я бы ни приехала, там есть фрукты.

Вредные привычки

У меня нет вредных привычек. Я не употребляю алкоголь никогда, даже на праздники, никогда не пробовала наркотики, не курю. Мне это не нужно. Никто из моих родных не придерживается фрукторианства, но вся моя семья — веганы. Веганство, фрукторианство и так далее — это не ограничения в еде, это просто образ жизни, то, что люди выбрали для себя. Мама меня всегда и во всем поддерживает, поэтому никаких конфликтов не было.

Я не чувствую слабости, у меня, наоборот, очень много энергии, я хочу работать как можно больше и усерднее. Одно из моих ключевых качеств — работоспособность. Посвятить жизнь служению людям — значит перестать думать только о себе, начать думать о ком-то еще. Например, я очень долгое время занималась бизнесом. В предпринимательстве ты только зарабатываешь деньги. И мне это стало неинтересно, я решила, что хочу жить так, как живу сейчас. Моя цель — своей жизнью принести максимальную пользу людям, планете, чтобы, когда я уйду, после меня осталось что-то хорошее.

Я всегда занималась благотворительностью, но сейчас я осознала, что благотворительность — это не только жертвовать деньги в какие-то организации и фонды. Благотворительность — это творить благо, а творить благо ты можешь по-разному: поступками, словами. В моем случае творить благо — делиться своим знанием. Именно поэтому был создан канал на YouTube, чтобы делиться знаниями, которые изменили мою жизнь к лучшему. Я снимаю о том, что может помочь другим жить лучше, поменять свою жизнь.

Я считаю, что в этом мире абсолютно все люди должны придерживаться веганства. И моя цель — чтобы как можно большее количество людей перешли на веганство и начали питаться только растительной пищей. Если кто-то осознанно выберет фрукторианство, будет прекрасно, но это необязательной путь. Веганство, как мне кажется, все-таки оптимально для большинства.