Механическая чистка лица — за и против

СодержаниеКому это нужно, или зачем проходить «чистилище»Механическая чистка лица: показанияКак проводится салонная процедура?Аргументы «за» и «против»Можно ли избежать чистки?

Механическую чистку лица женщины часто сравнивают с экзекуцией. Длится долго, имеются болевые ощущения, а отражение в зеркале после процедуры напоминает картину «укусы роя пчел». Тем не менее, количество женщин, переступающих пороги клиник за этой процедурой, почему-то не уменьшается. В чем здесь дело? Склонность женщин к самопожертвованию во имя красоты или «лютая» механическая чистка дает преимущества, которые не способна дать ни одна другая салонная процедура? MedAboutMe рассказывает всю правду для тех, кто не готов терпеть боль.

Кому это нужно, или зачем проходить «чистилище»

В норме процесс очищения кожи проходит самостоятельно — в полном объеме и без неприятных последствий в виде закупорки пор. Секрет сальных желез производится в умеренном количестве, чтобы обеспечить эластичность кожных покровов и защитную функцию гидролипидной мантии кожи. Но в отдельных случаях, из-за плохой экологии, интенсивного ультрафиолетового излучения, гормональных нарушений, имеющихся хронических заболеваний или применения неправильно подобранного арсенала косметических средств, нормальная работа сальных желез нарушается. Кожный секрет производится в избыточном объеме, что в свою очередь, приводит к закупорке пор.

Под воздействием воздуха кожное сало окисляется — так появляются комедоны, в просторечье называемые «черными точками». Если кожный секрет скапливается не на поверхности пор, а в глубине, создавая белые папулы, приходится иметь дело с милиумами. А если к накопленному внутри пор кожному салу присоединяется инфекция, формируются воспалительные элементы — угри или акне. Чаще всего они локализуются на подбородке, носу и лбу, поскольку там количество сальных желез больше, чем, к примеру, на щеках.

Задача механической чистки избавить кожу от всего ненужного. Но не во всех случаях она может помочь!

Механическая чистка лица: показания

По данным косметологов, от угревой болезни (акне) страдает примерно 65% населения в возрасте до тридцати лет. Данная проблема оказывает существенное влияние на самооценку человека, портит планы и мешает жить в свое удовольствие. В этой ситуации даже болезненные процедуры воспринимаются как благо, ведь после — избавление от эстетических несовершенств.

Но, к сожалению, механическая чистка эффективна всего в двух случаях — когда на коже имеются черные точки и милиумы. Наличие воспалительных элементов, сосудистой сеточки на лице и повреждений целостности кожного покрова — является противопоказанием. Точно так же как острая фаза имеющихся хронических заболеваний, беременность и лактация.

А вы знали?

Примерно 2/3 пыли в наших домах — это ороговевшие мертвые клетки кожи. Каждую минуту кожные покровы теряют около 40 тысяч чешуек!

Как проводится салонная процедура?

Первый этап — очищение кожи. Косметическими сливками, лосьоном или гелем для умывания удаляется макияж и естественные загрязнения кожи.

На втором этапе кожу подготавливают к очищению пор. Для этого используют препараты, размягчающие кожный секрет, например, пилинги с фруктовыми кислотами или ферментами. В некоторых случаях действуют «по старинке», применяя специальный прибор — вапоризатор (или вапозон). Важно отметить, что для применения вапоризатора имеются противопоказания. Кожу нельзя распаривать при близко расположенных к ее поверхности сосудах, гипертонии, бронхиальной астме. Поэтому все чаще в клиниках красоты используют альтернативные щадящие методы — например, пилинги.

Третий этап процедуры — очищение пор. Поскольку мы говорим о механической чистке, секрет сальных желез удаляется с помощью надавливания рук и (или) применения косметической ложки или петли.

В завершение сеанса красоты — дезинфекция, сужение пор и восстановление. На кожу наносят лосьон с антисептическими свойствами и предлагают сделать косметическую маску (чаще всего на основе глины). Финальный штрих — нанесение крема для лица (увлажняющего, с успокаивающим действием или с охлаждающим эффектом).

Факт!

Сальные железы находятся в среднем слое кожи — дерме. Туда не проникает ни одно косметическое средство. Даже аптечные кремы и мази против акне не могут туда добраться. Все они работают на поверхности кожи.

Аргументы «за» и «против»

Механическая чистка лица является самым надежным и проверенным временем способом избавления от несовершенств проблемной кожи — черных точек и белых папул. При этом она работает даже тогда, когда современные методики оказываются бесполезными, дают «осечку». Например, если приходится иметь дело с закрытыми комедонами, когда сгустки кожного сала скапливаются внутри пор. Кроме того, механическая чистка эффективна в отношении жировиков. Но есть у нее и обратные стороны!

Если косметолог не учтет противопоказания или его квалификация окажется сомнительной, проведение чистки чревато распространением инфекции. Кроме того, в ряде случаев процедура может омрачиться синдромом постакне — то есть появлением застойных пятен, рубцов или гиперпигментации на месте удаления несовершенств. Для устранения этой проблемы уже не обойтись без аппаратных методик.

Комментарий экспертаМарина Шестова, врач-дерматокосметолог

Механическая чистка лица: аргументы «за» и «против»:

1. Механическая чистка лица показана при гиперкератозе — патологии, при которой наблюдается высокая скорость деления клеток рогового слоя и одновременно нарушается их слущивание. Кожа лица приобретает серый цвет. И первое, что рекомендовано в этом случае — механическая чистка, которая позволит избавиться от верхнего рогового слоя.

2. Очищает закупоренные поры. Улучшает тканевое дыхание. Открывает доступ питательным веществам из кремов и масок.

3. Улучшается эстетически внешний вид кожи. Она становится более гладкой, ровной, без черных точек, красивого, здорового цвета.

Против:

1. При механической чистке возможно травмирование сосудов. Если у вас слабые сосуды или повышенная ломкость сосудов, вам эта процедура запрещена.

2. Если ваша кожа склонна к акне, то есть вероятность ухудшения ее состояния. Особенно при воспаленном акне. Есть опасность, что очаги акне распространятся по всему лицу.

3. Если у вас чувствительная кожа, то при механической чистке вы можете испытывать болевые ощущения.

4. Если ваша кожа чувствительная, то в течение суток может оставаться покраснение, гиперемия кожи.

Можно ли избежать чистки?

Исходя из того, что механическая чистка лица — процедура довольно агрессивная, возникает закономерный вопрос: можно ли сделать так, чтобы необходимость в ней отпала? Да! Для этого — пересмотреть свой уход.

Нужно подобрать качественные косметические средства, соответствующие типу кожи. Дважды в день — утром и вечером уделять время ее тщательному очищению, после чего использовать тоник с противовоспалительными свойствами.

При выборе кремов для лица лучше отдавать предпочтение тем, на этикетке которых значится пометка non-comedogenic — такие средства снижают вероятность закупорки пор. 1-3 раза в неделю, в зависимости от типа кожи и ее состояния, полезно очищать кожу при помощи пилингов и очищающих масок (на основе глины, альгинатных).

Если перечисленные мероприятия не помогают или состояние кожи вызывает беспокойство, обратитесь за помощью к косметологу.

А вы знали?

По мнению доктора медицины, дерматолога Йаэля Адлера, первый шаг к избавлению от прыщей — отказ от изделий из муки высшего сорта, сахара и трансжиров, а также молока (в больших количествах). На смену им должны прийти полезные продукты питания — овощи, цельное зерно, рыба и орехи.

Комментарий экспертаСона Кочарова, врач-дерматокосметолог

Существует мнение, что чем чаще делать чистку лица, тем лучше. Это не совсем верно. Механическая чистка лица является довольно агрессивной процедурой. При этом она не влияет на причину возникновения новых воспалений и комедонов, поэтому такой способ очищения лица нужно делать как можно реже. Также нужно помнить о том, что воспаленные элементы давить нельзя: вследствие чрезмерного давления травмируется кожа, при этом гнойное содержимое буквально «разрывается» внутри нее и оставляет в этом месте шрам. Содержимое по кровеносным сосудам попадает в кровь, после чего разносится по всему лицу, провоцируя в следующий раз еще больше воспалений на лице.

Следует помнить еще одно правило: если вы долго откладывали визит к врачу, не стоит требовать от него избавления от комедонов за один сеанс. Дело в том, что во время ручной чистки травмируются капилляры, возникает небольшой отек. Если чрезмерно усердствовать, возникает сильный отек тканей, который в свою очередь сдавливает сальные железы и тем самым ухудшает их работу, вследствие чего возникает закупорка пор и образование новых прыщей.

Комментарий эксперта Ольга Широкова , врач-дерматолог, косметолог, лазеротерапевт, член Ассоциации врачей интегральной превентивной и антивозрастной медицины Prevent Age Есть у хирургов поговорка, со времен еще, наверное, Гиппократа: «Где гной, там и вскрой!». Видимо от этого изречения и пошла процедура очищения лица вручную, т.е. ручная, механическая чистка. И именно в случае гнойных стадий акне, есть показания к применению механической чистки, но только медицинским персоналом и строго в условиях асептики и антисептики, используя специальные химические составы для обработки кожи и специальные инструменты. Тогда эта процедура имеет смысл и лечебное действие.

Все остальные наружные механические манипуляции (выдавливания), с помощью которых удаляется избыток кожного сала и так называемые «черные точки» (открытые комедоны), без проведения лечебной терапии внутрь — бессмысленны, поскольку не убирают причину возникновения гиперпродукции сальной железы. И более того, могут ухудшить состояние кожи, спровоцировав обострение. Ведь проблема избытка кожного сала, накопление комедонов, это лишь проявление внутренних проблем организма. В первую очередь изменение гормонального фона, но могут быть и проблемы кишечника.

А вот воздействие на эпидермис в целом, различными видами пилингов может иметь и лечебное действие, поэтому в протоколы большинства чисток входят те или иные варианты пилингов. В любом случае назначение должно быть индивидуальным!

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