«Это на всю жизнь»: почему татуировки намертво въедаются в кожу

Наверное каждый, кто хоть раз хотел сделать себе татуировку слышал: «Ты уверен, это же на всю жизнь?» Эта фраза настолько приелась любителям тату, что на нее никто не обращает внимание, разве что ученые.

Долгое время специалисты не могли понять, почему чернила татуировки так стойко удерживаются на коже — ведь ее клетки обновляются очень часто. Новое исследование, недавно проведенное во Франции, приблизило ученых к пониманию этой загадки.

Как известно, среди всех органов человеческого тела самой большой нагрузке со стороны внешней среды подвергается кожа, а потому ее клетки обновляются довольно часто. Но татуировка держится десятилетиями, и может лишь выцвести со временем.

На первый взгляд, это совершенно невозможно, но наш организм устроен весьма необычно: ученые выяснили, что умирая, клетки кожи выпускают в межклеточное пространство накопленный пигмент, который затем захватывают новые клетки!

Выяснить это удалось благодаря экспериментам на мышах, которым татуировали хвосты. Иммунные клетки кожи, называемые макрофагами, захватывали пигмент, как это обычно происходит при нанесении тату.

Однако, когда исследователи точечно уничтожали эти клетки, внешний вид татуировки никак не изменялся. Это происходило из-за того, что чернила татуировки после смерти клетки попадали глубоко в слои кожи, после чего их втягивали в себя соседние клетки.

Тогда французские ученые решили провести еще один эксперимент — пересадили участок кожи с татуировкой с одной мыши на другую. Опыт показал, что через шесть недель клетки кожи нового хозяина впитали в себя нанесенный пигмент.

Оба эксперимента показали, что долговечность татуировок — вполне обычная реакция клеток кожи. Это также доказывает тот факт, почему археологи иногда обнаруживают татуировки даже на коже древних мумий.

Например, недавно мы рассказывали, что ученые обнаружили две древнеегипетские мумии, чей возраст датировали 5 тысячами лет. На теле мумий хорошо сохранились татуировки в виде овец, быков и разных сложных узоров.

Несмотря на то, что новая работа лишний раз доказывает, что татуировка — это на всю жизнь, она также дает надежду тем, кто хочет избавиться от рисунка на коже.

Обычно татуировки удаляются с кожи при помощи лазера: его импульсы разрушают клетки кожи и заставляют их тем самым выпускать пигмент. Но даже после такой болезненной процедуры на коже остаются следы.

Новое исследование поможет специалистам в будущем создать метод для полного очищения кожи. Например, в то время, как лазер будет уничтожать старые клетки с чернилами, специальные блокаторы будут запрещать соседним клеткам впитывать их, и краска будет просто утилизироваться самим организмом вместе с другими отходами клеточной деятельности.