Как правильно мыть уши

Мы с детства приучены: уши нужно мыть регулярно. Специалисты советуют делать это ежедневно: теплой водой мыть уши снаружи, а также складки за ушами, в которых скапливается до девятнадцати видов различных бактерий. Во время процедуры нужно стараться, чтобы вода не попадала в слуховой проход, что может привести к воспалению.

Если после душа или бассейна в ушах осталась вода, можете ее высушить кусочком бинта или посушить уши феном. У большинства людей достаточно широкие слуховые проходы, потому не старайтесь убрать воду из ушей, она самостоятельно вытечет.

Многие используют ватные палочки, чтобы очистить слуховые каналы. Но этого делать не рекомендуется, так как велик риск повредить барабанную перепонку или кожу, а также «помочь» появлению серной пробки.

Под душем можно очищать наружную часть слухового канала, где и скапливаются сера, отмершие чешуйки и пыль. Ни в коем случае нельзя использовать подручные средства: шпильки, спички, булавки, а также наматывать на них вату.

Чтобы уши были здоровы, важно не только проводить регулярные процедуры и посещать соответствующего специалиста, но и соблюдать гигиену слуха.

Гюнай Рамазанова, врач-оториноларинголог:

— Современный человек каждый день живет в мире, полном разнообразного шума и резких звуков. Более того, мы постоянно смотрим телевизор, слушаем в наушниках музыку, подвергаем наши уши постоянной высокой нагрузке, что может привести к снижению слуха. Поэтому нужно давать своему слуховому аппарату иногда отдыхать, используя беруши или специальные наушники, не пропускающие звук. Пользоваться ими необходимо, если вы работаете на шумном производстве. Не рекомендуется слушать музыку в шумных местах, например в вагоне метро.

Выключайте звук в наушниках гарнитуры мобильного телефона, когда пользуетесь подземкой. Берегите уши от перепадов давления. Совершая авиаперелет, следует приоткрывать рот во время взлета и посадки и обязательно отдыхать после полета в тихой обстановке. Осторожность нужно соблюдать любителям дайвинга и строго соблюдать правила безопасности при погружении и подъеме. Некоторые медикаменты, например антибиотики, могут оказывать токсическое воздействие на органы слуха. Поэтому нельзя самостоятельно увеличивать дозировку препаратов и тем более принимать их без назначения врача.