Почему идет кровь и можно упасть в обморок от становой тяги

Россиянин Михаил Шивляков на прошедшем Arnold Strongman Classic сделал становую тягу так жестко, что залил кровью половину лица. От каких упражнений еще идет кровь из носа, и случаются обмороки. Почему это происходит, и насколько опасно. С помощью эксперта разбирался «Советский спорт».

Почему во время становой тяги идет кровь из носа

«Когда человек делает становую тягу с предельным весом, у него повышается давление. Из-за этого в носу может лопнуть сосуд, и начаться кровотечение», — говорит Сергей Длужневский, президент федераций «Союз пауэрлифтеров России» и «Союз армлифтеров России», мастер спорта и тренер по пауэрлифтингу.

Кровь может идти не только из носа: иногда она идет даже из глаз. В легких случаях можно наблюдать легкое покраснение белка глаза — это лопаются небольшие сосуды. Но иногда кровотечение приобретает более серьезный характер, и тогда наружную оболочку (склеру) глаза заливает полностью, он становится красным, говорит эксперт «Советского спорта».

Насколько опасны эти кровотечения

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Если у человека нет специфических болезней сосудов и кровеносной системы, нет проблем со свертываемостью крови — такие кровотечения при выполнении тяжелых упражнений, как правило, не опасны. Они быстро заканчиваются, возникают редко — и только на предельных весах. При этом в пауэрлифтинге атлеты работают с предельными весами часто только на соревнованиях. Все остальное время занимает подводка к ним.

Если кровь идет часто, и даже во время отдыха от тренировок — это повод обратиться к врачу. Идеальный вариант: пройти медобследование до начала занятий с железом, чтобы выявить возможные противопоказания.

От каких еще упражнений может идти кровь из носа

«Кровотечения можно наблюдать на тяжелых повторах всей тройки основных базовых упражнений: приседаниях, жиме лежа, становой тяге», — говорит Сергей Длужневский.

Причина та же: резкое увеличение давления из-за большой нагрузки.

Что еще может произойти во время тяжелой становой тяги

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Иногда резкое увеличение давления приводит также к головокружению и обморокам: человек встает после становой, чувствует помутнение и падает. Роликами с такими падениями полон Youtube. Частично состояние головокружения можно предотвратить: когда после тяжелого подхода вы поставили штангу на пол, распрямляйтесь без веса плавно и не резко. Это поможет организму быстрее нормализовать кровяное давление, убережет от стресса вестибюлярный аппарат. Еще лучше — присядьте к штанге и посидите, нормализуя дыхание. Можно также иметь под рукой холодное влажное полотенце, чтобы протереть лицо и шею — это поможет быстрее купировать последствия перепада давления.

Иногда при выполнении становой тяги, приседаний и жима можно почувствовать тошноту. Как правило, это связано с тем, что человек плотно поел перед тренировкой: испытывая сильные нагрузки, организм стремится избавиться от балласта (еды) — непереваренная пища отнимает ресурсы, нужные для поднятия веса. Чтобы при становой и приседах не тошнило, постарайтесь есть последний раз хотя бы за час (лучше за 1,5-2 часа) до тренировки.

Что еще нужно знать, чтобы не было плохо от базовых упражнений

— увеличивайте веса постепенно. Часто именно завышенные представления о собственной силе приводят к ухудшению самочувствия после тяжелых упражнений;

— делайте упражнения с правильной техникой. Она может спасти не только от мелких повреждений, но и от серьезных травм;

— циклируйте нагрузки. Нет смысла убиваться на предельных весах каждую тренировку. Это может стать причиной частых кровотечений, плохого самочувствия после тренинга, долгого восстановления и перетренированности.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь у врача!