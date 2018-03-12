Ученые: эмпатия женщин не связана с генетикой

Согласно исследованиям ученых Кембриджского университета, чуткость и сострадание, которые считаются неотъемлемыми качествами женской натуры, не обусловлены генетикой. Они формируются в раннем детстве из-за разного подхода к воспитанию мальчиков и девочек.

Ученые изучили ДНК 46 861 мужчин и не нашли никаких данных, которые бы указывали на врожденную черствость и неспособность к сопереживанию представителей сильной половины человечества.

Женщины более открыто проявляют сочувствие просто из-за особенностей воспитания, жизненного опыта и социальных ролей. Также на уровень эмпатии человека влияют мужские и женские гормоны.