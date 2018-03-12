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Ученые: эмпатия женщин не связана с генетикой
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Ученые: эмпатия женщин не связана с генетикой 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: pixabay.com
Согласно исследованиям ученых Кембриджского университета, чуткость и сострадание, которые считаются неотъемлемыми качествами женской натуры, не обусловлены генетикой. Они формируются в раннем детстве из-за разного подхода к воспитанию мальчиков и девочек.
Ученые изучили ДНК 46 861 мужчин и не нашли никаких данных, которые бы указывали на врожденную черствость и неспособность к сопереживанию представителей сильной половины человечества.
Женщины более открыто проявляют сочувствие просто из-за особенностей воспитания, жизненного опыта и социальных ролей. Также на уровень эмпатии человека влияют мужские и женские гормоны.
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