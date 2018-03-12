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Вегетарианство как средство похудения
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Вегетарианство как средство похудения 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Фото: Чемпионат.com
Поможет ли отказ от мяса достичь желаемого веса?
Вновь мы готовы разрушить очередной миф о питании, который продолжает стремительно распространяться изо дня в день. В прошлый раз мы утверждали, что калорийность порции гораздо важнее её размера. Теперь обратимся к мифу, а точнее, к целой группе стереотипов, связанных с определённым принципом питания.
Миф №5 — вегетарианство
Все вдруг увлеклись здоровым образом жизни. На этой волне торговая индустрия вместе с рекламщиками не заставила себя долго ждать. Во всевозможных статьях появилась куча мифов, неразумных и никак не подкреплённых фактами. Итак, разберёмся подробнее. Вегетарианство — это не диета, а идеология, пришедшая к нам из далёкой Индии. Она связана с индийскими религиозными течениями и построена на принципе ахимсы — поведении, ведущем к уменьшению зла в мире. Согласно этому принципу любое уничтожение портит твою карму и судьбу в следующих перерождениях. Это касается не только убитого животного, но и, например, съеденного пучка петрушки или прибитого комара. Поэтому даже растительную пищу приходится обрабатывать с помощью ритуалов, чтобы хоть чем-то питаться.
Поэтому если ты не погружён в индуизм, то моментный отказ от мяса — это скорее всего лишь влияние маркетинга. Вегетарианство — это не только отказ от мясной продукции. Убеждения о том, что организм человека плохо переваривает мясо, никак не подтверждены научно. Как минимум вся наша пищеварительная система, начиная с ротовой полости, подготовлена для поедания овощей, фруктов и мяса. Идея отказа от мяса в вегетарианстве находится в совершенно другой плоскости. Придерживаясь идеи ненасилия, придётся отказаться не только от мяса, но и, например, от 90% сыров и так далее. Здесь всё гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.
Помните, что витамин В12 необходим для человеческого организма. Его отсутствие сильно нарушает баланс БЖУ и построение мышц. Для нормализации ограниченного питания придётся употреблять кучу всяких добавок: витаминами, обогащённой биологически активными веществами едой и прочими. Вегетарианство должно быть крайне осознанным шагом. Нужно стремиться к гармонии с телом и головой, а не к рекламным идеологиям.
В целом на короткий период переход на вегетарианство может быть полезен как тренировка силы воли. Однако к этому нужно подходить осторожно, без ухода в веганство и со строгим соблюдением БЖУ.
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