Топ-мест для детокса в России

Чтобы подготовить тело к лету, фитнеса будет недостаточно, нужно еще провести глобальную очистку! Куда лучше отправиться на детокс? Мы нашли адреса лучших российских спа, где восстанавливаются даже звезды.

1. Медицинский центр Verba Mayr (Россия, Пушкино)

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Надо отдать должное — это настоящий российский лидер в вопросах детокс-лечения. Здесь тебя ждет не только очищение, но и советы о том, как помочь своему организму справиться с недугами. Каникулы (пусть даже и кратковременные, на два-три дня) в этом центре — это возможность избавиться от накопившегося стресса и лишних сантиметров на талии за счет особой «сытной» системы питания (без глютеновых и лактозных продуктов). Выбирать тебе — в меню могут быть как легкие овощи на гриле с рыбкой, так и нечто посерьезнее вроде пюре с мясом. В любом случае уедешь отсюда ты с минусовым результатом — проверено!

Цена: от 118 700 р. за восемь дней

@verba_mayr

verbamayr.ru 2. Mriya Resort & Spa (Россия, Ялта)

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Фишка: за неделю тут все легко худеют минимум на 1,5 кг (кто-то, конечно, и больше), но главное — тут вся система держится на трех китах: массаже, сакских грязях и банях!

Этот спа в двух часах езды от аэропорта Симферополя поразит тебя своим особым подходом к каждому гостю! Сразу по приезде тебя отправят к терапевту, который составит программу полной трансформации твоего организма. Именно он поможет подобрать нужные конкретно тебе процедуры для восстановления, отдыха и очищения. Например, это могут быть иглорефлексотерапия, лечебный массаж, ванны, хаммамы и обертывания с сульфидной сакской грязью, а также занятия йогой или фитнесом на свежем воздухе. Добавь к этому еще и оrganic-бар, в котором готовят смузи, соки, травяные настои и кислородные коктейли.

Цена: 60 000 р. за 7–10 дней

@mriya_resort

mriyaresort.com 3. Kivach Сliniс (Россия, Санкт-Петербург)

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Фишка: в этой русской здравнице часто бывает дизайнер Евгения Линович , и, по ее словам, нет места лучше для детокса.

Тут система строгая, и она держится на правильном питании, спорте и очищающих процедурах (в списке которых есть рефлексотерапия, гирудотерапия (лечение пиявками) и даже клизмы). Поблажек здесь не жди — будь готов к режиму. Зато и результат будет весьма ярким! К примеру, итог недельной программы — минус два (а кому повезет — и все 10) килограммов!

Цена: от 80 000 р. за неделю

@kivachclinic

www.kivach.ru 4. «Улутай» (Россия, Алтай)

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В алтайской клинике есть несколько разных программ, одна из самых популярных «Ешь и худей». В нее входят методы жесткие, но действенные: клизмы с травами и пробиотиками — да, это мучительно, зато будет видимый результат, сразу почувствуешь невероятную легкость и энергию. Также здесь тебя ждет прием очищающих кишечник препаратов и экологического алтайского сбора, пешие прогулки, гимнастика, лимфодренаж, обертывания и аквамассаж.

И нельзя не отметить: невероятные виды Алтая помогают пережить дни ограничений в еде.

Цена: от 75 000 р. за неделю

@center_ulutay

www.ulutay.ru 5. Luciano (Россия, Казань)

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Если выберешь Luciano, то знай — сюда без подготовки не возьмут! Тебе нужно будет за неделю до приезда поменять свои привычки (отказаться от алкоголя, фастфуда, жареного, копченого и прочих вредностей), а также пройти полное медицинское обследование — с собой нужно будет взять результаты УЗИ брюшной полости, анализ крови, ЭКГ и т.д. (полный список анализов тебе вышлют на почту). А вот когда ты уже прибудешь в центр, тебе составят программу детокса, в которую обязательно включат посещение приятных процедур: цветочный пилинг, массаж лыковым мочалом, спа-ванны с гидромассажем и различными маслами.

Цена: от 139 000 р. за неделю

@luciano.spa luciano.ru 6. Mishilen Detox & Wellness (Россия, Сочи)

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Фишка: самая насыщенная и интересная детокс-программа.

Каждый день будет расписан по минутам: то водорослевое обертывание, то пилинг всего тела, то спа-капсула, то прессотерапия, то массаж проблемных зон (ягодицы, живот, бедра). Принял комплекс препаратов, очищающих кишечник, уже пора на спа-уход за лицом Beauty Style USA, а сразу после в кедровую бочку и на лечебную физкультуру.

Цена: от 33 900 р. за неделю

sochidetox.ru 7. «Алтай-West» (Белокуриха, Алтайский край)

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Фишка: худеть тут приятно и комфортно.

Цены тут разумные, эффект — очевидный. Система похудения состоит из правильного питания, легких физических нагрузок и очищающих процедур. Кстати, тут ты сможешь принять знаменитые на Алтае радоновые ванны и сделать грязевые маски.

Цена: от 32 000 р. за 10 дней

@altai_west

altai-west.ru 8. Оздоровительный центр «Такмак Spa» (Красноярск)

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Фишка: настоящий сибирский спа-центр с медовым обертыванием, ледяным массажем и хвойными ваннами.

Ассортимент услуг тут впечатляет. Можно расслабиться в кедровой сауне или традиционной русской парной, отдохнуть в соляном гроте и сделать массаж с шишками. Кстати, тут предлагают исключительно многофункциональную программу для очищения организма. В нее входит низкокалорийная диета, сокотерапия (одни-два дня свежеотжатые фруктовые и овощные миксы), нордическая ходьба, занятия в тренажерном зале, водорослевое и пихтовое обертывания, прогрев в кедровой бочке и скипидарных ваннах, прессотерапия и миостимуляция.

Цена: от 38 000 р. за 10 дней

@takmakspahotel

takmakhotel.ru 9. «Романов лес» (Кострома)

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Фишка: приятный детокс в релакс-обстановке.

Здесь тебя ждут высокоэффективные программы коррекции фигуры на основе лимфодренажных, антицеллюлитных и корректирующих массажей (их тут, кстати, 25 видов), пилингов тела, распариваний, обертываний и ванн из альпийских трав или молока ослицы.

Цена: от 36 000 р. за 10 дней

@romanovles

romanovles.ru 10. Plaza (Кисловодск)

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Фишка: будь готов к затратам — худеть и очищаться от токсинов тут дорого, но эффективно.

Здесь тебя ждет полное медицинское обследование с последующим лечением. Тебе составят настоящий детокс-график с грязями, минеральными ваннами, душем Шарко, обертываниями и травами. Для закрепления эффекта в рацион обязательно включат очищающие соки и отвары трав.

Цена: от 100 000 р. за 10 дней.

@plazaspahotels

plazaspa.net Совет эксперта

«Конечно, детокс хорошо очищает организм, выводит токсины, помогает быстрее снизить вес, улучшает состояние кожи, возвращает энергию и жизненный тонус, но увлекаться им все-таки не стоит. «Очистка» организма не должна длиться больше трех дней, и желательно делать это под присмотром врача. Особенно это касается таких мероприятий, как клизмы, колонотерапия, тюбажи, прием абсорбентов и пищевых добавок.

Из безобидных и очень полезных процедур можно выделить спа-услуги и домашнюю детокс-косметику. Разные массажи, аппаратные сеансы, обертывания и инъекционные методы — все они позволяют улучшить кровоток, лимфодренаж, запускают процессы обновления кожи. А в сочетании с правильным питанием гарантируют результаты еще лучше. Кстати, хорошими детокс-качествами обладают зеленый чай, лимон, яблоко, грейпфрут, ананас, имбирь, чеснок, лук, спаржа, свекла, зелень, орехи, семена. Даже если ты просто уберешь из рациона вредные продукты (сладости, фастфуд, газированные напитки, алкоголь) — уже сделаешь шаг на пути к очищению и здоровью».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/top-mest-dlya-detoksa-v-rossii/