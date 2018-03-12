Занятия рукоделием помогают похудеть

На календаре весна. А это значит, что представительницы прекрасного пола скоро самозабвенно займутся своими фигурами.

Специально для «весенних худеющих» диетолог, консультант по организации питания Мария Верченова дает несколько неожиданных советов, которые сделают диеты и занятия в спортзале более эффективными.

Принято считать, что съеденный на бегу гамбургер для фигуры больший враг, чем домашняя котлета с булочкой. Мария Верченова категорически с этим не согласна. Покупной бургер ничем не страшнее его самодельного аналога.

— Не в гамбургерах проблема, а в невоздержанности, — уверена Мария.

Есть и еще одна «пищевая ошибка», на которую обращает внимание Верченова.

Любая встреча с друзьями, любые посиделки почти всегда связаны с едой. Редко две подружки, собравшись поболтать, откажутся попить кофе с пироженкой.

— Сама я подруг давно приучила на таких встречах не пить чай с печеньками, а заниматься рукоделием, — усмехается диетолог. — Новые люди наши посиделки выдерживают с трудом.

Но если отказаться от привычки «праздновать встречу перекусом», легче похудеть. И даже занятия фитнесом станут эффективнее.