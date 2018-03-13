Как убрать жир с проблемных зон без липосакции

Что такое армопластика? Армопластика — это удаление глубокого (гормонального) слоя жира с определенных участков тела путем массирования. Иными словами, армопластика — это своеобразный массаж, направленный на размягчение глубоких жировых слоев, возникающих в процессе полового созревания организма. Именно поэтому процедуру можно проводить только после двадцати двух лет, иначе возможно повторное возникновение жира в этих зонах. Однако в большинстве случаев армопластика навсегда меняет фигуру. Чаще всего женщины обращаются, чтобы скорректировать размеры и форму галифе, живота, боков, рук, внутренней стороны бедер. Другое название армопластики — ручная липосакция. Однако между ручной и обычной хирургической коррекцией фигуры существует значительное отличие: армопластика проходит без операций. Как это происходит? Врач осматривает клиента, выясняет глубину и твердость жировых отложений, после чего рекомендует пациенту длительность и количество процедур. Обычно один сеанс армопластики проводится до трех часов, если слишком сократить время процедуры, эффект смягчения глубоких отложений может не быть достигнут, поскольку мастер просто не успеет до них добраться. Время массажа зависит в том числе и от возраста клиента. Людям от двадцати двух до тридцати лет рекомендуется проводить массаж около трех часов, от тридцати трех до сорока пяти — примерно два часа, а тем, кто старше сорока пяти — приблизительно час. Процедуры на разных частях тела проводятся по разным методикам. Например, зона живота одна из самых чувствительных, поэтому делается от 30 минут до часа, в зависимости от ощущений в процессе процедуры. Разумеется, учитывая некоторую болезненность процедуры, врач постоянно осведомляется о самочувствии клиента и предлагает ему выпить воды, так как во время процедуры могут возникнуть тошнота, головокружение, неприятный привкус во рту и другие признаки интоксикации. Это происходит по причине повышенного расхода внутренних запасов воды организма, связанных с тем, что гормональный жир начинает втягиваться в общий обмен веществ, используя большой приток крови. Стоит пить воду во время процедуры каждые полчаса, а также после ее окончания пару дней употреблять примерно по полтора-два литра, что поможет ускорить вывод токсинов из организма и улучшить самочувствие. Когда я узнала о армопластике, то не поверила, что такое вообще существует. Уже несколько лет с наступлением пляжного сезона я задумывалась о том, чтобы сделать себе хирургическую липосакцию, однако страх возможных шрамов или неудачных операций удерживал меня. Да и вообще, как-то я считала себя достаточно стройной для матери двоих детей, при росте 165 см я весила 58 кг, причем такой вес я поддерживала на протяжении долгого времени без сильных переутомлений, стараясь только правильно питаться и два-три раза в неделю заниматься дома на тренажерах. Однако с молодости у меня были «ушки» на бедрах, а после рождения первого ребенка еще увеличился дрябловатый животик и бока стали более выраженными. А на новогоднем корпоративе я встретила свою бывшую коллегу, которая полгода назад перешла работать в другой отдел — и даже ее не узнала. В свое время она была обладательницей крупных ножек, а теперь щеголяла в коротком черном платье, сверкая яркими малиновыми колготками на стройных, но не худощавых ногах! Прижавши коллегу к стенке, я выпытывала у нее чудодейственное средство для похудения, не веря в ее рассказы о пилатесе и белковой диете. К концу новогоднего торжества она все-таки сдалась и поведала мне, что прошла курс армопластики — некоего скульптурирования тела. Вдохновившись ее примером, я начиталась информации в интернете, выбрала клинику, а после праздников пошла на прием. После консультации с мастером мы решили провести мне два сеанса массажа, а после посмотреть на результат. Между сеансами был месячный перерыв. Во время первой процедуры мне убирали зону галифе на одной ноге, а на следующий день — на другой. Обе процедуры длились около двух с половиной часов, было больно, но не больнее лазерной эпиляции в зоне бикини, если вы понимаете, о чем я. Через месяц сеанс повторился. Моя первая процедура проходила вечером в пятницу, два выходных дня я провела дома в спокойной обстановке. Не могу сказать, что чувствовала себя очень плохо, однако меня немного беспокоили небольшие синяки на ногах, да и общая слабость присутствовала. В понедельник я уже радостно пошла на работу, правда, предпочла любимым сапогам на платформе более удобные угги. Вторая процедура предшествовала февральским праздникам, поэтому несколько выходных я провела спокойно восстанавливаясь, подарив заочно мужу свои новые стройные ножки. Планирую посмотреть на дальнейшее состояние зоны галифе и принять решение, нужны ли мне еще сеансы массажа или нет, поскольку эффект был уже после первой процедуры, а также пройти курс размягчения и выведения жировых отложений в области боков и живота. Всем будущим клиенткам армопластики я советую принять обезболивающее перед процедурой на всякий случай, а после нее обязательно несколько дней налегать на водичку и зеленый чай, дабы ускорить процесс выведения гормональных жиров из организма. Текст: Елена Линева Фото: Shutterstock/vostock