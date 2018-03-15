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Диетологи назвали топ-7 напитков, сжигающих жир
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Диетологи назвали топ-7 напитков, сжигающих жир 

Свободная пресса 15 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Эксперты в области диетологии составили рейтинг напитков, помогающих сбросить лишний вес. Специалисты подчеркивают, что эти напитки действуют сразу в двух направлениях: сжигают жир и способствуют быстрому насыщению, сообщает Vladtime.ru.
Итак, первое место в полезном рейтинге занимают овощные соки. Употреблять их следует перед очередным приемом пищи. Важно выпить сок в первые пятнадцать минут после приготовления.
Серебро досталось лимонной воде. Оказывается, что вода с лимоном очищает печень и за счет этого способствует лучшему усвоению жиров организмом. Особенно активно разрушаются жировые ткани в области живота.
Тройку лидеров замыкает белый чай. Европейцам советуют брать пример с азиатов и присмотреться к напитку, который обладает активным жиросжигающим и тонизирующим свойствами.
Четвертое место заслуженно досталось настою из артишоков. Артишоки обладают выраженным мочегонным действием, а вода, которая остается после их отваривания, крайне полезна для здоровья.
Еще один способ похудеть — пить клюквенный сок. Этот напиток расположился на шестой строчке. Такой напиток обеспечивает организм полезными кислотами: хинной, лимонной и яблочной. Они действуют как пищеварительные ферменты и отлично справляются с задачей выведения жира из лимфатической системы.
Последним по списку, но не по значению стал имбирный чай, который можно назвать витаминной бомбой для организма. Имбирный чай увеличивает температуру тела, выводит из организма токсины и шлаки, а главное обладает жиросжигающим действием.
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