Как уменьшить боль во время родов без всяких лекарств

Большинство будущих мам испытывают трепет перед предстоящими родами, особенно если они станут первыми в их жизни. Акушеры из Индии назвали 5 эффективных немедицинских средств, помогающих снизить уровень боли при деторождении. Нет ничего постыдного в том, чтобы прибегать к помощи эпидуральной анестезии, если уровень боли при родах становится слишком высоким. Мнение о том, что женщина должна пострадать при деторождении, чтобы проникнуться любовью к своему ребёнку, является глубоко ошибочным и архаичным. Однако некоторые мамы всё равно стремятся к тому, чтобы испытать священные для них ощущения при родах, и именно поэтому они отказываются от любых медикаментозных средств борьбы с болью. К счастью, им на помощь могут прийти немедицинские методы. К примеру, прикосновения и нежный массаж спины помогают уменьшить уровень боли во время схваток, которые тянутся часами. Однако данный массаж должен проводить только эксперт, но никак не любитель. Если во время проведения этой процедуры произойдет ошибка, она может спровоцировать осложнения при родах. Некоторое время назад большую популярность получили роды в воду. Популярность была связана именно с тем, что эти роды проходят не так болезненно, как более традиционные. И когда женское тело погружено в воду, организм мамы не ощущает такого сильного болевого шока, поэтому женщина может пройти через первую стадию схваток без особых проблем. Некоторый эффект дают грелки, а также холодные компрессы на спину. Эффективным методом уменьшения уровня боли во время родов являются инъекции стерильной воды под кожу в четырёх точках нижней части спины. Обычно данные уколы проводят на первой стадии родов. Конечно, индийские специалисты рекомендуют женщинам сеансы иглоукалывания, которые довольно часто оказываются эффективными. Ну а если будущая мама поддается гипнозу, то в этом случае опытный гипнотерапевт тоже может оказать существенную помощь. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)