Почему мы все время усталые

Спали больше десяти часов, а все еще чувствуете себя ужасно? Вы не одиноки. С трудовыми обязательствами, заботой о детях и домашними делами, с которыми нужно справиться, неудивительно, что усталость является распространенной жалобой у врачей. Психиатры утверждают, что каждую секунду каждый пятый человек на Земле чувствует себя необычно усталым, а один из 10 чувствует себя усталым постоянно. Женщины склонны чувствовать себя уставшими больше, чем мужчины. Усталость — распространенная жалоба, и люди часто обращаются за советом к врачу, — говорит Ирина Анатольевна, врач-терпапевт. «Важно различать усталость из-за недостатка сна и усталость в контексте хорошего и адекватного сна». Прежде чем обвинять свой ужасный образ жизни, задумайтесь: может быть вовсе не работа выматывает вас?

Вот 15 причин усталости, которые составлены совместно с высококвалифицированным врачом:

1. Недостаток сна Это звучит просто, но одной из самых распространенных причин усталости является отсутствие сна. Около трети из нас имеют приступы бессонницы. Ваш возраст имеет много общего с требованиями к сну. Детям нужно около 16 часов в день, а подросткам около девяти. Большинству взрослых нужно семь-восемь часов в сутки, но некоторым может потребоваться всего пять часов или до 10 часов сна в день. 2. Недостаток хорошей пищи Это еще одна очевидная причина усталости. Недостаток полезной еды или избыток плохой пищи очень сильно влияет на наш организм. Если вы начинаете свой день с пончиков, ваш сахар в крови оставит вас вялыми на целый день. Попытайтесь включить в свой рацион белки и сложные углеводы, такие как яйца и хлеб из цельной муки, чтобы сохранить свой энергетический уровень стабильным. 3. Анемия Анемия — одна из главных причин постоянного беспокойства и усталости. Организму не хватает красных кровяных телец для переноса достаточного количества кислорода в ваши ткани и органы. Анемия легко диагностируется с анализом крови. Самая распространенная причина анемии, дефицит железа, может быть исправлен ​​за счет употребления в пищу продуктов, богатых железом, таких как постное мясо и обогащенные железом злаки. 4. Неактивная щитовидная железа Щитовидная железа контролирует ваш метаболизм, скорость, с которой ваше тело преобразует «топливо в энергию». Когда она неактивна и метаболизм функционирует слишком медленно, вы можете чувствовать себя вялым и прибавлять в весе. Этот диагноз в четыре-пять раз чаще встречается у женщин, чем у мужчин, особенно в группе 40+. Это можно выявить через анализ крови. 5. Хронический синдром усталости Если ваша усталость длится более шести месяцев и настолько плоха, что вы не можете управлять своей повседневной деятельностью, это может быть синдром хронической усталости (также называемый миалгической энцефалопатией или МЭ). Он может иметь различные симптомы, но основной из них — постоянное, необъяснимое моральное и физическое истощение. 6. Апноэ во сне Апноэ во сне — состояние, для которого характерно прекращение лёгочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Каждое раз апноэ прерывает ваш сон на мгновение, но вы можете даже не знать об этом. В результате вы лишены здорового сна, несмотря на то, что считаете, что спали. Этот симптом наиболее часто встречается среди мужчин с избыточным весом. Алкоголь и курение очень усугубляют симптомы. 7. Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) Если у вас когда-либо была инфекция мочевых путей, вы, вероятно, знакомы с жгучей болью и нужде в мочеиспускании, но инфекция не всегда имеет такие очевидные симптомы. В некоторых случаях усталость может быть единственным признаком. Если вы обратитесь к врачу, вам могут быть назначены антибиотики для лечения вашего ИМП, и усталость должна исчезнуть вместе с ним. 8. Непереносимость пищевых продуктов Непереносимость пищи может также заставить вас чувствовать сонливость. Если ваша усталость ухудшается после еды определенных продуктов, то у вас может быть непереносимость пищи. Вы можете сделать аллергопробы для определения непереносимости определенных продуктов. 9. Диабет При диабете тело теряет энергию, несмотря на то, что получило достаточно микроэлементов, чтобы ее сохранить. Один из основных недиагностированных симптомов диабета включает в себя сильную усталость. Если у вас есть постоянная усталость, сдайте анализ крови на диабет. 10. Сердечная болезнь Когда повседневные задачи, такие как чистка дома или подъем по лестнице, делают вас уставшими, это может быть признаком того, что ваше сердце не в порядке. Это могут быть ранние признаки болезни сердца. 11. Депрессия Депрессия не только вызывает эмоциональные симптомы, но и может вызывать и физические. Усталость, головные боли и потеря аппетита являются одними из наиболее распространенных физических симптомов. У некоторых людей есть постоянные, неконтролируемые чувства тревоги, которые настолько сильны, что их жизнь и здоровье значительно пострадали от этого. Врачи называют это генерализованное тревожное расстройство. Вместе с чувством беспокойства и раздражительности, люди часто чувствуют усталость.

12. Гландулярная лихорадка Гландулярная лихорадка — распространенная вирусная инфекция, которая вызывает усталость, а также температуру, боль в горле и опухшие железы. Заболевание затрагивает в основном молодых людей и подростков. В основном, симптомы проясняются в течение четырех-шести недель, но усталость может задерживаться еще на несколько месяцев. 13. Кофеин Слишком много кофеина может лишить вас хорошего сна, заставляя вас чувствовать себя истощенным. Избыточный жир, сахар и кофеин могут приводить к энергетическим подъемам, сопровождаемым энергетическими спадами, наряду с проблемами с желудком, такими как вздутие живота, боли в животе и пониженным настроением. 14. Недостаток воды Быть обезвоженным = быть вялым. Вода держит все в наших системах. Она вымывает токсины, поддерживает жизнедеятельность нашего организма. Зачастую бывает, что когда мы хотим выпить воды, мы думаем, что мы голодны. Химические сигналы в нашем мозгу для обезвоживания и голода подобны, поэтому вместо закуски иногда нам нужен просто стакан воды. 15. Напряжение Стресс и конфликт могут привести нас к истощению и истощению наших энергетических ресурсов. Стресс может заставить вас чувствовать себя истощенным из-за физических и эмоциональных потерь. Ваше тело переходит в состояние краткосрочного выживания и очень много работает, чтобы поддерживать себя в таком состоянии. Когда мы остаемся в этом состоянии в течение продолжительного периода времени, мы исчерпываем тело, оставляя нас истощенными. Хорошей новостью является то, что существует множество методов, которые вы можете использовать для снижения стресса, таких, как медитация, глубокое и медленное дыхание или прогулка.

Обращаем ваше внимание на то, что не стоит ставить все диагнозы самим себе. Если вы действительно чувствуете, что даже в отпуске вам не дает покоя усталость, то незамедлительно обратитесь к врачу.

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