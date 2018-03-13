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Кто такие пролайферы
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Кто такие пролайферы 

Умная 13 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Вызовите акушерку"
Пролайф (дословно от англ. pro-life, то есть «за жизнь») — общественное движение, нацеленное на запрет абортов. Пролайф не признает право беременных женщин на свободу выбора в случае, если беременность нежелательна. Участники движения, пролайферы, считают необходимой борьбу за право на жизнь каждого непосредственно с момента зачатия, тем самым включая в понятие «человек» эмбрионы и даже оплодотворенные яйцеклетки (многие пролайферы вообще отошли от данной терминологии и используют, например, выражение «зародившийся ребенок»).
Зародившись в 70-х годах в США в ответ на легализацию абортов, до России «движение за жизнь» официально дошло к 90-м — так же в ответ на государственную инициативу. В нынешнюю российскую действительность, когда церковь и государство действуют практически рука об руку, движение пролайф вписывается безукоризненно, а за последние несколько лет достигло своего пика, в том числе и на законодательном уровне. За последнее время по всей стране прошло множество pro-life акций, в основном с участием (или с подачи) православных организаций: протестные марши, пикеты и митинги, петиции и даже интернет-голосование.
Играют противники абортов не всегда честно: очень часто именно тактика запугивания женщин является основным инструментом в борьбе. Например, активисты делают акцент на то, что искусственное прерывание беременности наносит непоправимый вред организму матери, однако никто не упоминает, что и сама беременность — весомый удар по здоровью женщины (иногда с гораздо более тяжелыми последствиями, нежели аборт). Аргументация пролайферов часто бывает размыта и не подкрепляется никакими исследованиями и иными документальными подтверждениями.
Звучит невероятно, но противники абортов выступают и против доступной контрацепции и сексуального образования. По их мнению и то, и другое лишь провоцирует дополнительный интерес и приведет к еще большему развращению общества в целом и молодого поколения в частности, следовательно, к большему количеству беременностей и абортов.
На сегодняшний же день в соответствии с Федеральным законом об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, имеет полное право на прерывание беременности при сроке до 12 недель (по социальным показаниям аборт разрешен при сроке беременности до 22 недель, а при наличии медицинских показаний и согласии женщины проводится вне зависимости от срока беременности).
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