Самые неэффективные способы лечения цистита

Почти каждая женщина за свою жизнь хотя бы раз сталкивалась с этим неприятным заболеванием. К сожалению, цистит нередко переходит в хроническую форму и доставляет немало проблем. А виной всему неправильные способы его лечения. Что такое цистит и отчего он бывает?

Цистит — это инфекционное воспаление мочевого пузыря. В 80% случаев им страдают женщины, так как уретра у них шире и короче, чем у мужчин, а значит, инфекции проще туда попасть. Кроме того, объем мочевого пузыря у женщин больше, чем у мужчин, поэтому дамы реже посещают туалет и инфекция не так интенсивно «вымывается» с мочой.

Причин, по которым возникает цистит, может быть несколько. Это особое анатомическое строение, при котором инфекции легче достичь цели (например, влагалище расположено слишком близко к анусу); несоблюдение правил личной гигиены; переохлаждение, стресс или переутомление — факторы, которое приводят к снижению иммунитета. Не такая уж редкость так называемый дефлорационный цистит. При первом половом контакте происходит разрыв девственной плевы, и область мочеполовых органов становится уязвимой для инфекций. Симптомы цистита

Признаки цистита сложно с чем-либо перепутать. Это учащенное мочеиспускание, сопровождающееся резями, боль внизу живота и в поясничной области, мутный цвет мочи, а также наличие выделений, иногда кровянистого характера. Основные ошибки больных циститом

По поводу цистита существует множество мифов. В частности, считается, что при этом заболевании не обязательно обращаться к врачу, можно лечить его в домашних условиях. Вот такими, например, способами. Прием антибиотиков

Многие женщины, обнаружив у себя цистит, бросаются в аптеку покупать лекарства, которые посоветовала подруга или пользователи с интернет-форумов. Но даже если эти препараты прописывал вам когда-то врач, при их бесконтрольном приеме бактерии могут к ним адаптироваться, и лечение перестанет давать результат, зато вы можете заработать кучу побочных эффектов. Достаточно «попить травки»

Часто в народе советуют при цистите попить, например, отвар листьев толокнянки. Толокнянка действительно обладает мощным антисептическим, противовоспалительным и мочегонным действием, как и клюква, которую в первую очередь рекомендуют употреблять при заболеваниях мочевыводящих путей. Но эти средства являются лишь вспомогательными. Они способствуют облегчению симптоматики, но не борются с причиной недуга. То же самое, если употреблять одни лишь фитопрепараты. Если вы будете лечиться только народными методами, то цистит на время утихнет, а затем станет возвращаться к вам снова и снова. Грелка на живот

Прогревание живота действительно часто убирает болевые ощущения, так как тепло расширяет сосуды. Однако причину болезни это не убирает. Более того: под воздействием тепла инфекцию можно «загнать» в почки. И потом придется лечить еще и пиелонефрит. Если же у вас высокая температура (а при цистите это бывает), то грелка вообще противопоказана! Теплые ванны

Существует мнение, что при любых воспалительных заболеваниях следует «хорошенько пропариться», и все «как рукой снимет». Но ванночки, даже с отварами ромашки или календулы, или поход в баню при цистите могут оказаться не только неэффективными, а еще и опасными при повышенной температуре тела. Как правильно лечить цистит?

Следует помнить, что нельзя полностью вылечить цистит, прибегнув лишь к одному «проверенному» средству. Необходима комплексная терапия. Для начала необходимо все-таки показаться урологу и сдать необходимые анализы. Ведь цистит может оказаться лишь побочным эффектом других заболеваний. После того как будет поставлен точный диагноз, врач назначит лечение в индивидуальном порядке. Это может быть сочетание приема определенных препаратов с растительными и народными средствами. Также вам необходимо будет соблюдать специальную диету с отказом от острых блюд и употреблять много жидкости, за исключением сладких и газированных напитков.

При правильном подходе к делу процесс лечения от цистита займет не более 10 дней. И рецидивов уже не будет.