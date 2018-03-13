Молочница: что нужно знать умной женщине

С молочницей, к сожалению, приходится сталкиваться многим женщинам. Недуг этот не так уж безобиден: лечиться приходится долго, то и дело приключаются рецидивы, а качество жизни заметно снижается… Что же следует знать о молочнице?

Что такое молочница?

Научное название этого заболевания — кандидоз. Возбудителем его является грибок Candida albicans, который присутствует в организме 80% людей, не вызывая особых проблем. Но если по тем или иным причинам создаются условия для активного размножения этих микроорганизмов, то вероятность развития молочницы повышается.

Причины возникновения молочницы

Наиболее частая причина развития молочницы — прием антибактериальных препаратов. В наше время многие болезни лечат антибиотиками. Но врачи иногда забывают одновременно прописывать антигрибковые препараты, и грибок занимает место погубленных бактерий. Вот вам и молочница.

Еще одна распространенная причина — снижение иммунитета. В нормальном состоянии наша иммунная система сдерживает рост и размножение потенциально патогенной микрофлоры. Кстати, молочница — один из первых признаков инфицирования ВИЧ.

Если в организме нарушен обмен веществ (например, при несбалансированном питании или сахарном диабете), то создается углеводная среда, благоприятная для Candida albicans.

Нарушение гормонального фона также приводит к изменению состава микрофлоры. Именно поэтому молочница часто возникает при беременности. Развивается она и при неправильно подобранной дозе гормональных препаратов — например, противозачаточных средств.

Увы, в группу риска попадают и те, кто не уделяет достаточно внимания гигиене половых органов. Если редко принимать водные процедуры, бактерии могут попасть из окружающих тканей во влагалище. Но не стоит и увлекаться спринцеваниями и подмываниями: это может нарушить состав микрофлоры.

Вызвать кандидоз способно также ношение тесного синтетического нижнего белья. Если женщина пользуется гигиеническими прокладками, их необходимо менять как можно чаще, так как иначе выделения не будут выходить наружу, что создаст питательную среду для размножения бактерий.

Кандидоз может передаваться и половым путем, хотя он не входит в число венерических заболеваний. При половом контакте во влагалище попадает микрофлора партнера, и если он, к примеру, пренебрегает правилами гигиены, то концентрация Candida albicans может оказаться критической.

Симптомы молочницы

«Вычислить» молочницу довольно легко — уж слишком специфичны ее проявления. Для нее характерны, в первую очередь, творожистые выделения из наружных половых органов, сопровождаемые кисловатым запахом, зуд и жжение в области влагалища, боль и неприятные ощущения при мочеиспускании, а также во время полового акта. Женщин, кормящих грудью, могут беспокоить зуд, жжение и боли в области сосков.

Что делать, если вы подозреваете у себя молочницу?

Во-первых, откажитесь от ведения половой жизни — это может обострить течение болезни, а кроме того, возрастает риск передать инфекцию партнеру.

Во-вторых, не занимайтесь самолечением. Молочница часто бывает сопряжена с другими инфекциями и заболеваниями, которые вы сами не распознаете.

Не стоит игнорировать симптомы, если они слабо выражены. Болезнь может перейти в хроническую форму, что в отдельных случаях приводит к спаечным процессам органов малого таза и, как следствие, к непроходимости маточных труб и бесплодию. Если же женщина беременна, то может заразиться плод. Снижение иммунитета может приводить к частому возникновению инфекций. Кроме того, недуг может поразить и другие органы, например, мочевой пузырь и прямую кишку; и даже попасть в кровь, вызвав кандидозный сепсис.

Итак, при симптомах молочницы необходимо обратиться к врачу. Вас обследуют и назначат лечение. При легком течении заболевания обычно обходятся препаратами местного действия — таблетками, кремами или свечами, которые вводятся во влагалище. Также при этом недуге полезно принимать витаминно-минеральные комплексы. При более тяжелых формах могут быть назначены различные виды терапии. Не стоит забывать о диете, отказе от алкоголя и занятиях спортом, которые помогут отрегулировать обмен веществ.

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