Стало известно, какие проблемы можно выявить по цвету мочи

Эксперты рассказали, что именно цвет мочи может сказать о здоровье человека. В частности, по этому показателю можно говорить о степени обезвоженности или более серьезных угрозах. Анализы мочи активно используются в медицине уже очень длительное время, ведь ещё древние лекари обращали внимание на то, что данная жидкость нашего тела может дать очень ценную информацию. Для ее получения не всегда обязательно сдавать мочу на лабораторный анализ, достаточно обратить внимание на ее цвет. Британские врачи общей практики рассказали, что цвет мочи свидетельствует о целом ряде показателей. К примеру, по нему можно узнать об уровне увлажнения организма. Если моча имеет темно-желтый цвет, то человеку лучше выпить стакан-другой воды, поскольку он точно столкнулся с обезвоженностью. Красные и даже зелёные оттенки могут свидетельствовать о более серьезных проблемах со здоровьем. Впрочем, сразу паниковать не стоит. Нельзя исключить, что краснота в моче является следствием употребления определенных продуктов питания вроде свёклы. Однако это также может быть кровью, которая наблюдается у женщин во время менструации, при некоторых инфекциях и даже опухолях. Если вы не употребляли в пищу ничего ярко-красного и не столкнулись с месячными, то лучше посетить врача и выяснить, с чем связана эта красота. То же самое можно сказать и о зеленой моче, которая так окрашивается из-за употребления определенных овощей вроде спаржи или тех продуктов питания, что содержат искусственные красители. Но в редких случаях зеленая моча говорит о генетической болезни семейная гиперкальциемия, которая развивается при аномально высоком уровня кальция в крови. Зелёная моча также бывает побочным эффектом приема некоторых лекарств. Ну а идеальным для мочи является цвет бледной соломы. Он свидетельствует о том, что человек употребляет достаточное количество жидкости. Более светлый оттенок говорит о чрезмерном увлажнении организма. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)