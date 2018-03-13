Психолог — о том, как эффективно похудеть

Март — время, когда многие начинают «худеть к лету». Люди садятся на жесткие диеты, активно занимаются спортом, но лишний вес все равно никуда не исчезает! Почему это происходит?

Психологи уверены: причина — в голове. Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы настроиться на похудение и обрести фигуру своей мечты. Как подготовиться к похудению?

К сбросу веса, как и к любому важному делу, нужно основательно подготовиться, считает психолог Людмила Артемьева . «Нельзя просто взять и начать „худеть с понедельника“, — говорит эксперт. — На подготовку может уйти около месяца. За это время вы должны разобраться в том, как и что вы едите».

В период подготовки к похудению задумайтесь, как у вас проходит процесс приема пищи. Вспомните, как часто, покупая в магазине булочку или пирожное, вы успокаиваете себя, что от одного кусочка еще никто не поправлялся? Вы можете сами не замечать, что таких «кусочков» за день набирается целое множество!

Проанализируйте, руководствуетесь ли вы принципом «тарелка должна быть чистой»? Может быть, сегодня за обедом порция оказалась слишком большой, и вы ощутили сытость еще во время трапезы, но все равно все доели — не выбрасывать же! Подумайте, сколько раз в день вы ели не потому, что были голодны, а просто «за компанию», из-за стресса или от скуки. Дав себе четкие ответы на эти вопросы, вы упростите для себя сброс веса и, скорее всего, начнете худеть уже на этапе подготовки. Поставьте цель

После этого сформулируйте цели, которые ставите перед собой. Они должны быть реальными! Не рассчитывайте, что похудеете на 7-8 килограммов за месяц. Конечно, если вы не будете почти ничего есть, то вы сбросите эту массу, но потом к вам вернется еще больше килограммов — вы же не сможете не есть всю жизнь.

«Более того, если вы будете мучить себя голодовками, то где бы вы ни были — на работе, на отдыхе, дома — все ваши мысли будут только о еде, — рассказывает Артемьева. — Это неправильный подход. Сброс веса должен вписаться в вашу жизнь, а не руководить ей. Оптимальная скорость похудения — не более двух килограммов в месяц».

Замотивируйте себя! Объясните сами себе, зачем вам нужно похудение. Причины у всех могут быть разными: кто-то хочет без стеснения загорать летом на пляже в красивом купальнике, а кто-то — чтобы дети перестали стесняться идти рядом с грузным родителем. Каждый раз, когда вы близки к срыву и поеданию бутерброда на ночь, вспомните о своей цели и положите еду на место. Удержаться от соблазнов

Наконец, разобравшись в причинах лишнего веса и в том, как и что вы едите, вы приступили к похудению. Вы сочетаете правильное питание с занятиями спортом и уже увидели первые результаты: сегодня весы показали на 300 граммов меньше! Ни в коем случае не расслабляйтесь, иначе вес может легко вернуться обратно.

По словам психолога, очень важно не свернуть с пути на фоне внешнего давления и постоянных соблазнов. Главная опасность, как это ни парадоксально, исходит от самых близких людей — тех, которые утверждают, что «вы и так худой».

«Если вы твердо решили похудеть, никого не слушайте, — советует эксперт. — Это ваша жизнь и ваша цель. Не поддавайтесь, когда кто-то пытается накормить вас какой-нибудь жареной картошкой, утверждая, что готовил это блюдо специально для вас. Поблагодарите человека, но вежливо объясните, что вы придерживаетесь сейчас специального питания!».

То же самое и при походе в гости. Обычно радушные хозяева ставят на стол самые разнообразные блюда, многие из которых чересчур калорийны. Часто в гостях человек пробует ту или иную еду, чтобы не обидеть повара. Никогда так не делайте! Выберите для себя диетические блюда: если хозяева относятся к вам с уважением, они поймут вас и не будут уговаривать «съесть хотя бы ложечку».

Еще одна пагубная привычка — «заедание» стресса. Научитесь справляться с негативными эмоциями другими способами: это может быть интенсивная тренировка в зале, поход на концерт или просмотр хорошего фильма. Как психология помогает худеть

Существует несколько психологических приемов, которые могут стать отличными помощниками в борьбе с лишним весом. Главное правило — не отказывать себе в еде! «Если вам очень захочется съесть кусок торта, это желание от вас никуда не уйдет, — говорит Артемьева. — Оно будет преследовать вас днем и ночью, и, в конце концов, совсем измучившись, вы съедите целый торт. Конечно, вас будет мучить совесть — но это уже потом».

Чтобы не доводить себя до такого срыва, психолог советует разрезать обычный кусок торта на три части и съесть только одну. Если вам захочется еще, в голове появится мысль: «Это будет уже второй кусок, перебор!», и вам будет легче отказаться от десерта.

Ешьте из небольшой тарелки. Пища заполнит практически всю ее поверхность, и вам будет казаться, что порция довольно внушительная. Следует выбирать посуду голубых тонов: доказано, что этот цвет уменьшает аппетит, в то время как оранжевый — наоборот, разжигает.

Когда-нибудь даже при соблюдении всех этих правил стрелка на весах остановится. Это не значит, что нужно еще больше ограничивать себя в питании и увеличивать физическую нагрузку.

Просто вы пришли к своему оптимальному весу, которого и нужно будет придерживаться! «Все люди разные, — напоминает психолог. — Главное, чтобы вам было комфортно. Когда вы успешно справились с процессом сброса веса, улыбнитесь своему отражению в зеркале и полюбите его!».