Здоровья ради: кому и для чего полезно голодание

Никому не хочется выходить из зимней спячки с лишними сантиметрами вокруг талии, несвежим цветом лица и общим отсутствием жизненного тонуса, поэтому изучаем подробно модный термин «лечебное голодание»: что из себя представляет, для кого создано, на что способно и в какой понедельник стоит начать.

Что представляет собой голодание?

Голодание в лечебных целях (периодическое голодание) — метод альтернативной медицины, заключающийся в добровольном отказе от пищи, а иногда и воды, с последующим скорректированным питанием в течение установленного периода.

Этот метод очищения не имеет ничего общего с процессом истощения организма.

Краткая справка: наш организм так устроен, что «думает наперед». При отсутствии пищи, а также любых контактов с ней, кроме употребления воды, он на протяжении длительного времени может получать полезные элементы и вещества из собственных запасов.

Важное умение человеческого организма самостоятельно переключается на резервные источники питания, находящиеся в нем самом (эндогенное питание) — и есть «лечебное голодание».

Внимание: если во время подобной терапии организму давать хоть минимальную подпитку (стакан любой жидкости, кроме воды), то результатом практики будет не оздоровительный эффект, а грубое и изматывающее истощение организма, последствия которого могут быть очень негативными.

Кому это нужно?

«Без преувеличения, всем и каждому» — так ответят сторонники и эксперты лечебного голодания, и в их словах есть доля правды.

Несмотря на развитие науки и техники, грандиозные открытия и публичную заботу о природе, наша жизнь не становится легче и проще. Напротив, на каждого из нас день за днём воздействует масса негативных факторов.

Мы малоподвижны, часто едим на ходу продукты, которые насыщены консервантами, пестицидами и различными добавками, дышим загрязненным воздухом, пьем некачественную воду, большую часть дня проводим за компьютером, страдаем от стрессов и чрезмерной скорости жизни. И это не все, что ежедневно ухудшает наше здоровье и снижает качество жизни.

Периодическое голодание может помочь в решении таких проблем, как:

Переедание

Ожирение

Зашлакованность организма, наличие паразитов

Пониженный уровень общего иммунитета, вызванный стрессами и плохой экологией

Эффективность голодания доказана также в борьбе с самыми разнообразными заболеваниями: воспалительные процессы в организме, регулирование уровня сахара в крови, улучшение мыслительной функции, повышение общего уровня энергии в организме, также предотвращение и помощь в борьбе с раком, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями на уровне восстановления клеток организма.

Уже решили начать голодать?

Правильно. Сначала стоит услышать мнение специалиста.

Альфия Николенко, учитель йоги старейшего института The Yoga Institute, вегетарианка, поклонница периодического голодания на протяжении 14 лет, идейный вдохновитель фермерского хозяйства Firamilk в Екатеринбурге.

«Я прекрасно помню свое первое голодание. Нам говорили, что начинать надо в спокойной обстановке, желательно в этот день ни с кем не видеться, быть гармоничным, меньше двигаться и разговаривать, больше проводить времени на природе. Не получая привычной пищи, организм начинает вбирать в себя максимальное количество пользы из солнца, воздуха, окружающей природы, в прямом смысле питаться кислородом.

Советовали также провести день голода в лесу — звуки природы создают прекрасную атмосферу для терапии. Однако я была молода, и «море было по колено». Поэтому первое голодание было не в самых подходящих условиях: в гостях, с эмоциями и приключениями, как в обычный день.

Результатом к концу дня стали температура 38, дикая головная боль и бессонная ночь.

Этот опыт стал испытанием силы воли, но я отличница по жизни и верила своему учителю без доли сомнения, потому продолжила практику. Голодала не постоянно, а периодически, с переменным успехом. Мне тогда было 14 лет.

Позднее в более осознанном возрасте случился приступ аппендицита, который безоперационно был подавлен сухим голоданием в течение пяти дней, естественно, под пристальным контролем семейного врача. Про аппендицит больше я не вспоминала, а голодание стало укореняться в моей жизни.

Налаживалось пищеварение, иммунитет укреплялся, но больше всего удивляло ментальное состояние и усиленная работа мозга. Особенно мне это пригодилось во время обучения в Китае. Европейский мозг не воспринимает иероглифы как буквы, скорее как картинки. Мне было тяжело запоминать китайскую письменность.

Что удивляло — в день голодания все линии иероглифов казались логичными, прекрасно усваивались, я запоминала их легко и до сих пор помню.

Во время голодания я обретаю полную гармонию с собой и миром. С каждой новой практикой хочется испытывать это состояние все дольше. Пищеварение восстанавливается, увеличивается общая чувствительность, и будто раскрываются глаза: видишь и чувствуешь больше обычного. Голодание для меня — это способ остановиться, осмотреться и приобрести контроль над своей жизнью. Волшебство, которого так просто можно добиться».

Истории о чудодейственном эффекте практики голодания не единичны. Возможно, после прочтения и вы захотите испытать легкость бытия, применив подобную терапию.

Главное будьте последовательны, и первым шагом пусть будет визит к врачу.

