Ещё
Два человека в одном теле: модель-химера Тейлор Мюль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два человека в одном теле: модель-химера Тейлор Мюль 

Trendymen 13 марта 2018
Фото: Trendymen
Эта красивая девушка — близнец сама себе. Два набора ДНК и две иммунных системы: Тейлор Мюль настоящее чудо природы, что заметно и по ее необычному телу.
Маленькая Тейлор очень часто болела и врачи долгое время не могли понять, в чем дело. К тому же, кожа на животе девочки была будто разделена на две половинки, светлую и чуть более темную.
До 15 лет диагноза установить не удавалось. Бедняжке пришлось пройти несколько клиник, пока наконец медики не установили, что ее организм содержит два генетически разных типа клеток. Оказалось, мама Тейлор вынашивала двоих близнецов, но что-то пошло не так и один эмбрион поглотил другого. Два разных кровотока и две иммунные системы находятся в постоянном противодействии, что и приводит к неприятным последствиям для всего организма. Никакого лечения на данный момент не существует: Тейлор приходится постоянно соблюдать строгую диету и заниматься спортом по определенной программе.
Но нет худа без добра. Однажды Тейлор выложила в Инстаграм фото в купальнике и его заметили. Теперь девушка работает моделью и пользуется большой популярностью — необычная внешность принесла ей славу.
Trendymen: последние новости
Самые любвеобильные народы мира 10 способов удержать мужчину, по словам самих мужчин Как избавиться от ночных кошмаров раз и навсегда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность38
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело83
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой27
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение