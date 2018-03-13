Два человека в одном теле: модель-химера Тейлор Мюль

Эта красивая девушка — близнец сама себе. Два набора ДНК и две иммунных системы: Тейлор Мюль настоящее чудо природы, что заметно и по ее необычному телу.

Маленькая Тейлор очень часто болела и врачи долгое время не могли понять, в чем дело. К тому же, кожа на животе девочки была будто разделена на две половинки, светлую и чуть более темную.

До 15 лет диагноза установить не удавалось. Бедняжке пришлось пройти несколько клиник, пока наконец медики не установили, что ее организм содержит два генетически разных типа клеток. Оказалось, мама Тейлор вынашивала двоих близнецов, но что-то пошло не так и один эмбрион поглотил другого. Два разных кровотока и две иммунные системы находятся в постоянном противодействии, что и приводит к неприятным последствиям для всего организма. Никакого лечения на данный момент не существует: Тейлор приходится постоянно соблюдать строгую диету и заниматься спортом по определенной программе.

Но нет худа без добра. Однажды Тейлор выложила в Инстаграм фото в купальнике и его заметили. Теперь девушка работает моделью и пользуется большой популярностью — необычная внешность принесла ей славу.