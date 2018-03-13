10 книг о похудении: как привести себя в форму после зимы

На самом деле, важно правильно выбрать методику, которая больше всего подходит вашему организму. Будь то йога, сушка, жесткие тренировки, бег или правильное питание. Что такое «бытовой» фитнес для ленивых и «творческая диета», как управлять своим организмом и какие продукты есть для похудения, читайте в совместной подборке РИАМО и сети книжных магазинов «Читай-город».

«Что бы такого съесть, чтобы похудеть?» — таким вопросом хоть раз задавался каждый, кто хотел бы сбросить лишнее и привести себя в форму. Ольга Маркес, основательница Школы идеального тела #SEKTA, знает, как ответить на этот вопрос. В своей книге Ольга расскажет, как настроить организм на новый, правильный режим питания, как сделать его частью своей жизни, чтобы перестать держать себя на постоянном изнуряющем контроле.

Екатерина Ильиных «Ленивый фитнес»

Екатерина Ильиных — актриса, модель, телеведущая и очень успешный блогер. В своей книге «Ленивый фитнес» Катя рассказывает, как без таблеток и изнурительных тренировок привести себя в тонус. Программа Кати Ильиных идеально подойдет тем, кто хочет выглядеть на 5 баллов, но у кого нет свободного времени на спортзал. За неделю вы заметите первые результаты, а спустя месяц не узнаете себя в зеркале. Вы научитесь качать ягодицы, пока чистите зубы, за 5 минут приводить в тонус все мышцы, во время приема пищи качать ноги и руки, обещает автор. В книге вы найдете эффективную программу упражнений и систему питания.

Роберт Бутера, Эрин Байрон, Стаффан Элгелид «Йога. Антистресс»

Спортивная йога доступна каждому, но постижение ее сути — духовного развития и баланса — доступно немногим. Эта книга станет вашим учителем и наставником на пути к достижению гармонии и спокойствия, о которых вы давно мечтали. Ежедневный стресс, саморазрушение и тревога начнут обходить вас стороной, когда вы впустите в свою жизнь истинную практику.

Томас Сварни, Патриция Барнс-Сварни «Здоровое питание»

В этом подробнейшем справочнике по здоровому питанию — более 500 ответов на вопросы, которые охватывают все области нутрициологии. Что нужно знать о составе продуктов? Как готовить еду, чтобы продукты не потеряли своих питательных веществ? В чем опасность пищевых добавок? Так ли страшны ГМО, как о них говорят? Какие продукты и как влияют на наше настроение? Почему некоторые едят все, что хотят, и не полнеют? Авторы книги Патриция Барнс-Сварни и Томас Сварни, опираясь на новейшие научные исследования и данные, рассказывают про основы питания, объясняют, как сбалансировать свой рацион, и заодно разбирают самые популярные диеты и развеивают мифы.

Джулия Кэмерон «Творческая диета»

Джулия Кэмерон — не диетолог и не фитнес-гуру, а специалист по раскрытию творческих способностей, автор бестселлера «Путь художника». За 30 лет преподавания она убедилась на опыте тысяч учеников: люди полны внутренних ограничений и запретов и в то же время — возможностей и талантов. Именно творчество может помочь снять внутренние блоки и справиться с эмоциями, ведущими к перееданию. В книге «Творческая диета» автор раскрывает взаимосвязь между творчеством и едой и приходит к выводу: творчество может привести к более насыщенной и насыщающей жизни. Семь простых инструментов помогут вам не только сбросить вес, но и развить креативность, глубже понять себя, свои чувства и впустить творчество в свою жизнь.

Похудеть и создать идеальное тело не так сложно, как говорят в фитнес-клубах. Вам не нужно морить себя голодом или отказываться от продуктов, которые вам нравятся, чтобы похудеть быстро. Вам не нужно тратить тысячи рублей в месяц на бесполезные добавки. Вам не обязательно постоянно заниматься в тренажерном зале, чтобы похудеть. Вам даже не придется делать специальные упражнения для потери веса. И вам не нужно много часов скучного кардио, чтобы избавиться от живота навсегда. И это развенчание лишь немногих из вредных мифов, которые мешают вам похудеть. «Тоньше. Суше. Сильнее» — простая книга о том, как похудеть и подтянуть тело быстро, как развить самодисциплину и силу воли, что есть до и после тренировки, чтобы накачать мышцы быстро. Всего 12 недель — и ваше тело уже никогда не будет прежним!

Новая книга автора и ведущего программы «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергея Малоземова о тех продуктах, которые традиционно составляют основу нашего рациона. Что заслуживает знака «плюс», а что — знака «минус»? Какой хлеб лучше — белый или цельнозерновой? Имеет ли смысл переходить на обезжиренные молочные продукты? Страшны ли пестициды и нитраты в овощах и фруктах, что говорят последние научные исследования и экспертизы, проведенные во время съемок программы? И есть ли продукты, которые на самом деле заслуживают приставки «супер»? На все эти вопросы можно найти ответы в книге «Еда живая и мертвая. Продукты-целители и продукты-убийцы».

Стейси Симс «Безжалостный курс тренировок для целеустремленных»

«Безжалостный курс тренировок для целеустремленных» — это комплексное руководство по питанию и обучению на основе физиологии, специально разработанное для активных женщин. Эта книга научит всему, что нужно знать, чтобы адаптировать питание, гидратацию и вашу уникальную физиологию, чтобы вы могли работать на благо своего тела, а не против него. Ученый-физиолог Стейси Симс, доктор наук, показывает, как стать своим собственным биокуратором для достижения оптимальной спортивной работы.

Мэт Фицджеральд «Бег по правилу»

Большинство бегунов-любителей тренируются неправильно. Автор рассказывает, как тренируются элитные бегуны и почему нужно начать бегать медленнее, чтобы соревноваться быстрее, предлагает практические рекомендации, с помощью которых вы сможете придерживаться правила 80/20 и составлять свое тренировочное расписание. В книге предложено несколько тренировочных планов (5 км, 10 км, полумарафон, марафон, кросс-тренинг) для спортсменов разного уровня, а также для желающих снизить вес при помощи беговых тренировок.

Мирзакарим Норбеков «Сила тела и духа. Тренируем волю и закаляем характер»

«Победителем во всем можно стать, лишь победив самого себя», — говорит автор книг о самовосстановлении человека с многомиллионными тиражами Мирзакарим Норбеков. Мы ждем от жизни чудес и исполнения желаний, хотя часто даже не знаем своих возможностей и не можем подняться с дивана, чтобы сделать шаг вперед. Эта книга даст вам доступ к осуществлению задуманного, но одним потребительским желанием типа «жрать хочу!» эту дверь не открыть. Для этого вам нужны три ключа — сила воли, сила души и сила разума. Надо только слить все воедино и тогда кишечник будет работать, как часы, спать вы будете как сурок, зрение будет как у орла, женщины станут неотразимо сексуальными даже после 50, мужчины навсегда забудут о мужских проблемах. Эта книга способна раскрыть ваши собственные глубинные знания, которые помогут избавиться от болезней, обрести внутренний стержень и трансформировать желания в реальность.

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