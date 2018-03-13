Превентивные меры: нужен ли молодой коже антивозрастной уход

Теория

Мы долго сомневались — продолжать пользоваться детским кремом или начинать переходить к солидным антивозрастным средствам (пока не поздно). Разрешить нашу дилемму мы попросили косметолога East Side Ostozhenka Алены Шилкинене и задали ей бескомпромиссный вопрос: «Нужен нам весь этот anti-age или все-таки нет?»

«Нужен! Антивозрастной уход включает в себя разные методы воздействия. Но на первом месте всегда стоит увлажнение. Все, что касается увлажнения — сыворотки, маски, увлажняющие аппаратные процедуры, глубокая гидратация с помощью биоревитализантов (в случае сильный сухости) — актуально и для молодой кожи. Увлажненная кожа выглядит не только упругой и сияющей, но и здоровой. Благодаря гидролипидной мантии кожа выполняет защитные и барьерные функции. Если она нарушена — страдают структуры, повышается вероятность проявление дерматитов, воспалений и аллергических реакций.

В случае, если молодая кожа имеет свои особенности — сниженный тонус, генетическая предрасположенность к ранним морщинкам, ярко выраженные сосуды и пигментые пятна — то уже нет смысла ждать. C возрастом состояние лишь ухудшится, поэтому в такой ситуации можно смело использовать методики anti-age. Конечно же, с учетом состояния кожи и с поправкой на возраст.

Если молодая кожа увлажненная и сияющая, я бы все равно рекомендовала периодически посещать косметолога для контроля за ее состоянием, особенно в сложные периоды (зима, стресс и т.д.), чтобы помогать коже восстанавливаться».

Практика

Питательная эмульсия Mixit Restart Face Emulsion

Регенерирующий крем для молодости и сияния кожи с антиоксидантами, витаминами и экстрактами ягод — ваша личная красная кнопка перезагрузки кожи. Натуральные растительные экстракты помогают коже вернуть сияние (без светоотражающих частиц не обошлось), молодость и баланс воды. Пахнет лесными ягодами, что тоже весьма приятно. И в качестве основы под макияж сработает отлично.

Средство с витамином С и гиалуроновой кислотой ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

Работает по принципу филлеров и насыщает кожу заветной гиалуроночкой. На выходе сокращает мимические морщины, уничтожает на корню признаки старения и обеспечивает антиоксидантную защиту кожи. Неплохая заявка на успех.

Интенсивная антивозрастная тканевая маска Retinol X Увидел первую морщинку на лбу, пришел домой и устроил себе процедуру для лица с Витамином А в виде маски Retinol X, не отрываясь от любимого сериальчика. Пока отдыхаешь, тонус кожи улучшится, а морщины уменьшатся, как будто их и не было.

Сыворотки Dior Capture Youth

Нашумевшая гамма Dior для тех, кому только-только перевалило за 25. В гамму Capture Youth вошли 5 сывороток и крем, которые мягкого воздействуют на молодую кожу. Крем и 5 волшебных баночек с сывротками предупреждают появление заметных признаков старения и корректируют признаки возраста на стадии их появления. Так что если для тяжелой артиллерии вы еще слишком юны, но чувствуете, что пора готовиться к светлому будущему — вы знаете, с чего начать.

Тканевая маска Oozoo Face In-Shot Mask Age Cure

Маска, которая, как минимум, вас развлечет и, как максимум, поймает за хвост уходящую юность. За развлечение отвечает дозатор с двухфазной ампулой, в которой сохраняются все активные ингредиенты. За уход — тканевая маска из супер-мягкого материала, которая восстанавливает кожу, делает ее более плотной, улучшает тонус и придает сияние.

Антивозрастной крем Garnier «Сияние молодости 25+»

Garnier сделал ставку на растительные клетки и кофеин. И на тех, кому уже больше 25 — именно в этот период начинается обратный отсчет появление первых возрастных изменений кожи. Крем обещает комплексное действие: стимулировать обновление, разглаживать первые морщинки и увлажнять кожу.