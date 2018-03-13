7 упражнений для сердца, которые не требуют бегать

Ладно, пора уже признать: далеко не каждый человек любит бегать. Многие жалуются на постоянную одышку, скуку, боль в животе, разбитые суставы — количеству проблем нет предела, была бы фантазия. К счастью, в мире существует достаточно большое количество упражнений, которые вполне могут заменить надоевший бег. Вот целых семь полезных кардиоупражнений, позволяющие укрепить сердечно-сосудистую систему.

Прыжки со скакалкой

Старые школьные тренировки не всегда были бесполезны: скакалка уже давно вернулась в перечень самых полезных — и самых простых — фитнес инструментов мира. Ничего особенного делать не нужно: начинайте прыгать каждый день, постепенно увеличивая количество затраченных на упражнение минут и повышая скорость.

Езда на велосипеде

Велоспорт дает занимающемуся огромный заряд энергии, попутно развивая не только мышцы ног и выносливость, но и сердечно-сосудистую систему человека. Распланировав маршрут поездки заранее, вы сможете грамотно составить план нагрузки, что хорошо скажется на темпе всего упражнения.

Занятия боксом

Просто попробуйте побить грушу в течение нескольких минут — и вы сразу поймете, почему занятия боксом вполне могут сойти за кардиотренировку. На протяжении всего занятия вам придется поддерживать руки в приподнятом положении, двигать корпусом и переставлять ноги — главное, не переусердствовать.

Интервальный тренинг

Этот вид тренинга характерен рваным темпом выполнения упражнений. Совмещая прыжки, приседания, отжимания и планку, вы добьетесь того, что ваш организм повысит уровень метаболизма и начнет полноценно задействовать все ресурсы.

Берпи

Берпи не требуют какого бы то ни было оборудования, вы можете делать их в любом месте, и они настолько просты, что справиться с ними способен даже школьник. При всем этом, берпи — чуть ли не лучшее упражнение, затрагивающее мышцы всего тела и равномерно нагружающее сердечно-сосудистую систему.

Воркаут в паре

Один из лучших типов тренировок — тренировка с партнером. Установите соревновательный темп и вы увидите, как не хочется отдать ни одного очка даже лучшему другу. В качестве упражнений подойдет стандартная сцепка отжимания-подтягивания-пресс, выполняемая комплексно, с короткими перерывами между подходами.

Джампинг-джек

Под этим интригующим названием скрываются самые обычные прыжки на месте, с одновременным разводом рук и ног в стороны. В результате, задействованы все части тела, что вполне может заменить надоевший бег.