Все о витаминах и правилах их выбора

Главный врач медицинского центра «Большая семья», иммунолог, аллерголог Строилов Иван Сергеевич (@dr.stroilov) рассказал BeautyHack, почему витаминные комплексы — бесполезны, посещение солярия обязательно в начале весны, а аскорбиновая кислота в таблетированной форме усваивается только на 5%. Усваиваются ли синтетические витамины?

Есть мнение, что синтетические витамины плохо усваиваются. Но если посмотреть на препараты, которые реализуются в аптеках, на 90% это синтетика. И усваивается она нормально. Вопрос в другом. Если речь идет о таблетированных комплексах, в которых содержатся витамины от А до Z («Витрум», «Центрум»), эффективность приближается к нулевой отметке.

Есть две группы витаминов: водорастовримые и жирорастовримые. К первой относится аскорбиновая кислота, витамины группы В, P, Н. Жирорастворимые витамины отличаются сложной структурой и не усваиваются без жиров — именно поэтому морковный сок, богатый каротином, в ресторанах подают со сливками. В этой группе относятся: А, D, E, F, K. Тут дело не в происхождении витаминов, а особенностях их приема.

Я — сторонники моновитаминов. Никаких комплексов! Если это витамин D, значит он должен реализовываться в жирорастворимой капсуле без каких-либо добавок. Новшества на водной основе, наподобие «Аквадетрим», не работают — маркетинг, не более. Такая же история с А и Е. При соблюдении качества производства и хорошей базе, синтетические витамины усвоятся не хуже природных. Инъекции или таблетки?

Витамины группы В можно принимать и перорально. Но от инъекций вы быстрее почувствуете результат. Тут все зависит от витамина и его особенностей. Старая-добрая аскорбиновая кислота в таблетированной форме практически бесполезна. Во-первых, витамин С начинает моментально разрушаться при контакте с воздухом или под воздействием УФ-лучей. Во-вторых, после ферментативного воздействия в желудке и двенадцатиперстной кишке, она усвоится не более, чем на 5%. Другое дело — инъекционная форма. Попадая в кровь из герметичной ампулы, она усвоится замечательно.

Хуже всего усваиваются витамины В6, В12, В1 — их чаще всего реализуют в ампулах.

Для того, чтобы получить эффект от таблетированной формы любого витамина, суточная дозировка в препарате должна быть около 300% ­­— в лучшем случае от этого усвоится только треть. Обращайте внимание, что указано на упаковке. Обычно производители пишут: «Одна или две таблетки покрывают суточную норму витамина». Но учитывайте миллиграммы. Если суточная норма витамина –2 мг, и в драже его содержится 2 мг, значит нужно выпить 3 таблетки, а не одну! Витаминов — антагонистов не существует!

Витаминов, угнетающих действие друг друга, не существует. Водорастворимые не усвоятся без воды, жирорастворимые — без жиров. В 70-е годы прошлого века были открыты вещества, по структуре напоминающие витамины, но имеющие противоположное действие. Их назвали антивитаминами. Делятся на две группы. К первой относятся вещества, соединяющиеся с витаминами и угнетающие их биологическую функцию. Например, в яйце есть авидан, связывающийся с биотином (витамин Н). В результате образуется абсолютно бесполезный для организма авидан-биотиновый комплекс, который не растворяется в воде, не всасывается в кишечнике и не работает как кофермент.

Авитаминоз встречается только в слаборазвитых странах Авитаминоз — тяжелое патологическое состояние, характеризующееся обострением хронических заболеваний, усталостью, раздражительностью, дерматитом, кровоточивостью десен, угревой сыпью на всех участках тела, нарушением сна, выпадением волос. Ко второй относятся структурные аналоги витаминов, в которых важная группа замещена другой из-за чего они лишены активности. У каждого витамина есть антивитамин — этот факт действительно нужно учитывать. Но сами по себе они не мешают усваиваться друг другу.

Оно возникает при длительном отсутствии (от нескольких месяцев) или недостаточном количестве в рационе определенных витаминов.

В редких случаях авитаминоз может стать причиной тяжелых заболеваний: рахит, бери-бери, пеллагра. Но в наших «широтах» это заболевание практически не встречается.

У нас практически круглый год продуктовая корзина одинаковая: крупы, яйца, молочка, овощи и фрукты. Этого достаточно, чтобы обеспечить организм необходимыми макро— и микронутриентами.

У тех, кто чрезмерно увлекается диетами, исключая из рациона жиры, либо питается нерегулярно, может наблюдаться гиповитаминоз. Небольшой дефицит витаминов наблюдается в конце зимы — начале весны.

Чаще всего речь идет про витамин D — нехватка солнечного света дает о себе знать. В этом случае в рацион нужно включить больше жирных сортов рыбы, растительных масел, овощей. Я рекомендую ходить в солярий — по одной-две минуты два раза в неделю. В СССР к концу зимы в детских садах на малышей надевали очки в стиле «испанский летчик» и водили вокруг лампы, излучающей ультрафиолет. Это был практически то же солярий — отличная профилактика дефицита витамина D. Правила выбора витаминов

При выборе витаминов отдавайте предпочтение монопрепаратом — мультивитаминные комплексы не эффективны. Перед тем как заниматься витаминотерапией, лучше обратиться к врачу и сделать анализ крови на витамины, чтобы выяснить, действительно ли их в организме не хватает. При полноценном питании в приеме дополнительных препаратов, чаще всего, нет необходимости.

Обращайте внимание на дозировку и суточную потребность организма в определенном витамине — его содержание в драже должно быть выше в три раза.

Жирорастворимые витамины не усваиваются без жиров и если они реализуются в водный растворах, такие препараты бесполезны.