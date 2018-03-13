Все о витаминах и правилах их выбора 

Главный врач медицинского центра «Большая семья», иммунолог, аллерголог Строилов Иван Сергеевич (@dr.stroilov) рассказал BeautyHack, почему витаминные комплексы — бесполезны, посещение солярия обязательно в начале весны, а аскорбиновая кислота в таблетированной форме усваивается только на 5%.
Усваиваются ли синтетические витамины?
Есть мнение, что синтетические витамины плохо усваиваются. Но если посмотреть на препараты, которые реализуются в аптеках, на 90% это синтетика. И усваивается она нормально. Вопрос в другом. Если речь идет о таблетированных комплексах, в которых содержатся витамины от А до Z («Витрум», «Центрум»), эффективность приближается к нулевой отметке.
Есть две группы витаминов: водорастовримые и жирорастовримые. К первой относится аскорбиновая кислота, витамины группы В, P, Н. Жирорастворимые витамины отличаются сложной структурой и не усваиваются без жиров — именно поэтому морковный сок, богатый каротином, в ресторанах подают со сливками. В этой группе относятся: А, D, E, F, K. Тут дело не в происхождении витаминов, а особенностях их приема.
Я — сторонники моновитаминов. Никаких комплексов! Если это витамин D, значит он должен реализовываться в жирорастворимой капсуле без каких-либо добавок. Новшества на водной основе, наподобие «Аквадетрим», не работают — маркетинг, не более. Такая же история с А и Е. При соблюдении качества производства и хорошей базе, синтетические витамины усвоятся не хуже природных.
Инъекции или таблетки?
Тут все зависит от витамина и его особенностей. Старая-добрая аскорбиновая кислота в таблетированной форме практически бесполезна. Во-первых, витамин С начинает моментально разрушаться при контакте с воздухом или под воздействием УФ-лучей. Во-вторых, после ферментативного воздействия в желудке и двенадцатиперстной кишке, она усвоится не более, чем на 5%. Другое дело — инъекционная форма. Попадая в кровь из герметичной ампулы, она усвоится замечательно.
Витамины группы В можно принимать и перорально. Но от инъекций вы быстрее почувствуете результат.
Хуже всего усваиваются витамины В6, В12, В1 — их чаще всего реализуют в ампулах.
Для того, чтобы получить эффект от таблетированной формы любого витамина, суточная дозировка в препарате должна быть около 300% — в лучшем случае от этого усвоится только треть. Обращайте внимание, что указано на упаковке. Обычно производители пишут: «Одна или две таблетки покрывают суточную норму витамина». Но учитывайте миллиграммы. Если суточная норма витамина –2 мг, и в драже его содержится 2 мг, значит нужно выпить 3 таблетки, а не одну!
Витаминов — антагонистов не существует!
Витаминов, угнетающих действие друг друга, не существует. Водорастворимые не усвоятся без воды, жирорастворимые — без жиров. В 70-е годы прошлого века были открыты вещества, по структуре напоминающие витамины, но имеющие противоположное действие. Их назвали антивитаминами. Делятся на две группы. К первой относятся вещества, соединяющиеся с витаминами и угнетающие их биологическую функцию. Например, в яйце есть авидан, связывающийся с биотином (витамин Н). В результате образуется абсолютно бесполезный для организма авидан-биотиновый комплекс, который не растворяется в воде, не всасывается в кишечнике и не работает как кофермент.
Ко второй относятся структурные аналоги витаминов, в которых важная группа замещена другой из-за чего они лишены активности. У каждого витамина есть антивитамин — этот факт действительно нужно учитывать. Но сами по себе они не мешают усваиваться друг другу.
Авитаминоз встречается только в слаборазвитых странах
Авитаминоз — тяжелое патологическое состояние, характеризующееся обострением хронических заболеваний, усталостью, раздражительностью, дерматитом, кровоточивостью десен, угревой сыпью на всех участках тела, нарушением сна, выпадением волос.
Оно возникает при длительном отсутствии (от нескольких месяцев) или недостаточном количестве в рационе определенных витаминов.
В редких случаях авитаминоз может стать причиной тяжелых заболеваний: рахит, бери-бери, пеллагра. Но в наших «широтах» это заболевание практически не встречается.
У нас практически круглый год продуктовая корзина одинаковая: крупы, яйца, молочка, овощи и фрукты. Этого достаточно, чтобы обеспечить организм необходимыми макро— и микронутриентами.
У тех, кто чрезмерно увлекается диетами, исключая из рациона жиры, либо питается нерегулярно, может наблюдаться гиповитаминоз. Небольшой дефицит витаминов наблюдается в конце зимы — начале весны.
Чаще всего речь идет про витамин D — нехватка солнечного света дает о себе знать. В этом случае в рацион нужно включить больше жирных сортов рыбы, растительных масел, овощей. Я рекомендую ходить в солярий — по одной-две минуты два раза в неделю. В СССР к концу зимы в детских садах на малышей надевали очки в стиле «испанский летчик» и водили вокруг лампы, излучающей ультрафиолет. Это был практически то же солярий — отличная профилактика дефицита витамина D.
Правила выбора витаминов
Перед тем как заниматься витаминотерапией, лучше обратиться к врачу и сделать анализ крови на витамины, чтобы выяснить, действительно ли их в организме не хватает. При полноценном питании в приеме дополнительных препаратов, чаще всего, нет необходимости.
При выборе витаминов отдавайте предпочтение монопрепаратом — мультивитаминные комплексы не эффективны.
Обращайте внимание на дозировку и суточную потребность организма в определенном витамине — его содержание в драже должно быть выше в три раза.
Жирорастворимые витамины не усваиваются без жиров и если они реализуются в водный растворах, такие препараты бесполезны.