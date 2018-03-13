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Для чего беременным нужна гимнастика
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Для чего беременным нужна гимнастика 

МедикФорум 13 марта 2018
Фото: МедикФорум
Роды — серьезнейшее испытание для тела, организма и души женщины. Потому подготовка к ним является одним из обязательных атрибутов жизни беременной. Это время — переломный момент в женской жизни, причем у некоторых дам особые моральные страдания вызывает страх, что она не справиться с родами физически, что ежедневно изменяющееся тело после них не восстановиться или, что муж разлюбит ее за неуклюжесть. МедикФорум подготовил советы для женщины, которая находится в этом интересном положении. В этот период тело женщины требует особого ухода, а в ее жизни должны обязательно присутствовать щадящие физические нагрузки. Если во время беременности провести правильную подготовку к родам, то они, скорее всего, пройдут успешно и без применения медикаментозного вмешательства. Именно поэтому многие современные врачи рекомендуют беременным постоянно выполнять гимнастику, призванную подготовить и натренировать тело женщины к предстоящему процессу. Благодаря такой гимнастике выносливость женщины повышается, что помогает легче пережить напряженные схватки, легче родить, а также быстрее оправиться после родов. Проверено что не умеющие правильно дышать женщины с ослабленными мышцами рожают гораздо тяжелее. Грамотно выполненная гимнастика дисциплинирует женщину и прививает ей выносливость. Она успокаивает нервы, способствует поднятию настроения, а также улучшает сон беременной. Не стоит самостоятельно выполнять такую гимнастику, поскольку для каждого триместра беременности рекомендуются свои упражнения. Лучше записаться на занятия в какой-то специализированный центр, где гимнастика будет проходить под наблюдением специалиста. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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