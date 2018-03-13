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Что такое диспорт?
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Что такое диспорт? 

Я Покупаю 13 марта 2018
Фото: Я Покупаю
Всем знакомо слово «ботокс», а вот название «диспорт» не так распространено. Хотя по сути это одно и то же.
Ботокс и диспорт — разновидности ботулотоксина — нейропаралитического яда, который уже давно активно используется как в медицине, так и в косметологии наравне с другими препаратами. Производители утверждают, что в небольшой дозировке он безвреден для организма, но в то же время способен выполнить свою главную функцию — заставить мышцы перестать сокращаться.
Расслабившиеся мышцы, находясь в покое, не позволяют хозяйке хмурить брови или щурить глаза (в зависимости от того, в какую зону были сделаны инъекции). Соответственно, морщины разглаживаются. Эффект сохраняется от шести до двенадцати месяцев — зависит это от количества введенного препарата и метаболизма.
Инъекции диспорта показаны обладательницам морщин различной глубины в области переносицы, лба, вокруг глаз, а также при асимметрии лица.
Противопоказан препарат беременным и кормящим женщинам, людям, страдающим несвертываемостью крови. Помешать ввести диспорт могут также воспалительные процессы, мышечная слабость, заболевания эндокринной системы.
Разница между ботоксом и диспортом заключается в том, что в составе последнего в 2,5 раза меньше единиц ботулотоксина, чем в ботоксе. Известный всем ботокс производится в США, а диспорт поступает на рынок профессиональной косметологии из Франции и Великобритании.
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