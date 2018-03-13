Ксении Бородиной стало плохо в тренажерном зале

Похоже, телеведущая подхватила какой-то вирус.

Еще вчера утром Ксения Бородина парилась с подругой в бане, охлаждаясь после парилки в уличном бассейне.

«В здоровом теле здоровый дух», — нахваливали процедуры телеведущей ее подписчики.

А уже к вечеру Бородина пожаловалась на здоровье. В фитнес-зале Ксении внезапно стало плохо.

«На тренировке все тяжко мне было, оказалось, что я заболеваю, — рассказала Ксения подписчикам. — Температуры нет, но вот состояние нестояния. Насморк и горло».

При этом отлежаться дома Бородиное не удастся. Весь день расписан.

«Буду лечиться, вечером работа», — пожаловалась телеведущая.

Подписчики тут же начали строчить советы, как избавиться от простуды. Особо опытные составили свой план лечения. Лимон, витамин С, эхинацея, чеснок — в ход пошли все народные средства. Кто-то и вовсе посоветовал не размениваться на витаминки, а переходить сразу на антибиотики. Среди множества комментариев лишь немногие предложили действительно дельный совет: прежде чем пить лекарства, нужно обязательно обратиться к врачу.

«Ксюша, я как раз так переболела! С такими же симптомами. Оказалось, что пневмония. Сходите, сразу сдайте анализы крови и мазок», — напугала личным опытом одна из поклонниц телеведущей.

— Никакой лимон, чеснок и прочие народные средства не помогут в борьбе с вирусом, — говорит врач-терапевт Евгений Котов . — Если человек еще не встречался с этим вирусом, не переболел им, значит, у организма нет иммунитета от вируса. И когда вокруг большое скопление нового вируса, избежать болезни не удастся. Как бы тепло вы ни одевались, сколько бы чеснока вы ни съели.

В большинстве случаев причиной ОРЗ являются вирусы. Их лечат, облегчая симптомы: сбивают температуру выше 38,5–39 градусов, промывают нос, пьют много теплой воды, а также проветривают и увлажняют комнату. Однако если на миндалинах скопился белый налет, это признак того, что к болезни присоединилась и бактериальная инфекция. И тут уже потребуются антибиотики, которые должен назначить исключительно врач.

— А вот тренироваться и ходить в баню во время болезни не надо, — говорит терапевт. — Выздоровлению это не поможет, а вот нагрузку на сердце увеличит.

Принять участие в опросе «А как вы лечите ОРЗ? » в полной версии материала на сайте Woman's Day Бородина показала новый «банный» тренд

Обман века: витамин С не помогает в борьбе с гриппом и простудой

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