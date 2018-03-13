Пять принципов здорового питания: как есть, не толстеть и не грустить

Sobesednik.ru узнал несколько принципов, на которые действительно стоит опираться стремящимся к здоровому питанию.

1. Не голодаем

Забудьте популярный совет «не жрать» — ешьте так, чтобы не чувствовать голода. Возможно, чуть меньше обычного, чтобы приучить организм вообще и желудок в частности к меньшим порциям, но все равно достаточно. Наш организм, почувствовав, что его обделяют, сделает все возможное, чтобы сохранить накопленное и по максимуму из того, что получает. В итоге вы не похудеете. Периоды голодания же и монодиеты — вовсе плохая идея. Минус на весах в этом случае объясняется всего лишь потерей жидкости, которая вернется, как только разгрузка закончится.

2. Едим регулярно

Чтобы вес стабильно снижался, питание должно быть регулярным — без пропусков еды, отказа от завтраков или ужинов, резкого перехода с нормальных порций на «птичьи». Нужно есть меньше по калориям, но совсем не по частоте.

3. Считаем калории

Чтобы худеть, нужно расходовать больше, чем получаете с пищей. Но снижать суточную калорийность сильно нельзя, есть допустимый минимум: для женщин — 1200 ккал, для мужчин — 1500. Низкокалорийные диеты, когда суточный рацион ниже 1000–1300 ккал для женщин и 1200–1500 для мужчин, диетологи считают вредными — их назначают, но лишь для лечения ожирения в условиях стационаров. Однако в целом подсчет калорий — хорошая привычка, которая как минимум может сподвигнуть на то, чтобы внимательно относиться к еде.

4. Поменьше жиров

В принципе есть можно все — даже на фоне процесса похудения. Но существуют откровенно жирные продукты, от которых действительно стоит отказаться или хотя бы исключить их из числа постоянных: это сметана, жареная картошка, колбасы, свинина. Причем в этом списке и такие продукты, которые на первый взгляд не выглядят жировыми бомбами: к примеру, ветчина или сосиски, мясные бульоны или красная икра. Тем не менее в них тоже много жира, просто он скрытый (прочтите состав и убедитесь сами). Кстати, читать этикетки — еще одна полезная привычка в рамках здорового питания.

5. Нужна вода

Один из главных принципов здорового питания — достаточное питье. Это нужно и худеющим, и просто рационально питающимся. Стоит знать, что центр голода и центр жажды в мозге человека расположены рядом и порой, особенно с возрастом, мы принимаем жажду за голод и наоборот. Путаница приводит к тому, что ест человек больше, чем нужно, а жидкости недополучает — это очень вредно для всех органов и систем организма. Так что почаще напоминайте себе о необходимости пить воду.

Кстати

В наших широтах без особого ущерба для кошелька свежие овощи, фрукты и ягоды получается есть лишь 3–4 месяца в году. В остальное время выбор невелик. Как тогда соблюсти принцип «больше овощей и фруктов»? Есть замороженные — они и по цене доступны, и вполне неплохо сохраняют то, что есть полезного в свежих плодах (с клетчаткой точно все в порядке). Так что зимой и весной, пока не появится новый урожай, это отлично выручает, а летом и осенью стоит активнее заготавливать их, чтобы потом не знать проблем в выполнении этого принципа.