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Идите в баню! Советы от Елены Малышевой
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Идите в баню! Советы от Елены Малышевой 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы. Оказалось, что при посещении бани, когда температура растет, в организме человека вырабатываются белки, которые назвали сначала белками теплового шока, а потом стресс-белками. Что делают эти стресс-белки и как влияют на организм? Находясь в сосудистом русле, стресс-белки выявляют раковые клетки в крови, присоединяются к ним и тащат к клеткам-убийцам макрофагам, которые их просто сжирают. Стресс-белки вырабатывают специальное вещество, которое борется с воспалениями в организме. Поэтому при артрите, например, полезно ходить в баню. При воспалениях на коже тепловой шок тоже может помочь. В бане мы активно потеем, и с потом уходят излишки соли из организма. А поскольку соль задерживает влагу в теле, с ее уходом снижаются и отеки. Оказалось, что баня может подготовить сердце к будущей катастрофе, которая когда-нибудь может произойти. Под воздействием высоких температур сосуды организма расширяются. Вырабатываются стресс-белки. Когда человек выходит из парилки — сосуды сужаются обратно. Таким образом они тренируются. И, если вдруг случается инфаркт, сердечно-сосудистая система оказывается лучше готова к этой катастрофе плюс есть стресс-белки, позволяющие минимизировать вред. Если есть спазмированные мышцы, под воздействием тепла в бане они начинают расширяться и расслабляться — это обычный физиологический процесс. Боль от спазмов тоже уходит. Важно! Исследования проводились при посещении сауны — то есть воздух был горячим, но сухим. Подопытные для выработки стресс-белков находились в сауне 3 сеанса по 15 минут с получасовыми перерывами.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый
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