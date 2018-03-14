Все о двадцать пятой неделе беременности

С этой недели начинается седьмой месяц беременности и продолжается второй триместр. В норме уже примерно через 15 недель мама сможет увидеть своего малыша. Живот на этом сроке сильно увеличился, правда, у полных женщин интересное положение до сих пор может оставаться тайной для окружающих.

К 25-й неделе в норме женщина набирает от семи до девяти килограммов веса, что, конечно, зависит не только от правильного питания, состояния здоровья и образа жизни, но и от телосложения. Очень полные женщины часто вообще не прибавляют лишнего и могут даже немного похудеть.

Высота стояния дна матки определяется в области пупка и равна примерно 24-27 см.

Анализы и медицинские обследования

Никаких специальных обследований в этот период обычно не назначают, только если есть особые показания по состоянию здоровья.

Если все показатели в норме, то женщина просто проходит осмотр два раза в месяц и накануне приема сдает анализы мочи и крови.

На осмотре врач должен спросить об общем самочувствии женщины, о каких-либо жалобах, а также отметить в карте прибавку в весе и артериальное давление, измерить высоту стояния дна матки и окружность живота, дать общие рекомендации по питанию, если вес сильно завышен или есть отеки.

УЗИ Ультразвуковое исследование в рамках стандартного ведения беременности на этом сроке обычно не делают. Но если женщина самостоятельно решила проверить состояние плода или у врача возникли сомнения относительно правильного развития малыша, то проводят дополнительное УЗИ. Во время такого исследования врач оценивает количество и качество околоплодных вод, расположение и толщину плаценты, размеры плода и частоту его сердцебиения (в норме 140-150 ударов в минуту).

Скрининг

Скрининг второго триместра должен быть проведен ранее, с 16-й по 20-ю неделю. А третий скрининг может быть назначен через пять недель.

Как выглядит ребенок

Внешне плод все больше напоминает новорожденного. Вес его теперь около 700 г, а длина от темени до пяток составляет 33-34 см.

У малыша еще достаточно места, чтобы совершать активные движения, поэтому он с удовольствием постукивает маму изнутри, хватает ручками свои ножки, а еще улыбается и хмурится.

Костный мозг полностью берет на себя функцию кроветворения. Кожа младенца уже не такая прозрачная, вскоре она станет более розовой.

В легких накапливается сурфактант, кости становятся более крепкими, развиваются мышечные ткани.

Определение пола ребенка

Установить пол ребенка на 25-й неделе можно с большой долей вероятности. Однако и здесь возможны погрешности из-за некоторых особенностей положения малыша в матке. Например, мальчик может слишком сильно прижать ножки, тогда ошибочно врач примет его за девочку. И наоборот, у девочки может быть временный отек больших половых губ — и тогда ее посчитают мальчиком.

Многое зависит и от опыта врача, который выполняет УЗИ.

После 30-й недели определение пола станет довольно затруднительным.

Что происходит на 25-й неделе беременности — ощущения

В целом будущая мама чувствует себя хорошо. Родственники и коллеги отмечают, какая у нее стала гладкая кожи и необычно густые волосы. Конечно, движения женщины стали уже не столь изящными, большой живот мешает передвигаться, поэтому беременная может испытывать некоторый дискомфорт во время длительной ходьбы, а также когда просто встает со стула.

Боли в животе

Такие боли будущая мама может испытывать из-за растяжения мышц, которые удерживают матку, часто они возникают при чихании или кашле. Но в целом угрозы не представляют.

Однако причиной болей внизу живота или по бокам может быть повышенный тонус матки.

Женщина чувствует, что живот становится жестким, буквально как камень. Такое состояние требует контроля акушера-гинеколога, поэтому откладывать визит к врачу не стоит. Врач может назначить лекарственные средства, а также посоветовать больше отдыхать и не нервничать, вести более размеренный образ жизни.

Боли в пояснице

Боли в поясничном отделе также чаще всего вызваны быстрым ростом живота и смещением центра тяжести. Некоторым будущим мамам в таком случае рекомендуют ношение бандажа. Он помогает немного облегчить тянущие боли.

Выделения

В норме выделения могут быть прозрачными или беловатыми без запаха.

Если женщина замечает, что выделений стало больше, сильно промокает белье, то нужно срочно обратиться к врачу, поскольку такие обильные выделения могут свидетельствовать о подтекании околоплодных вод.

Творожистые выделения, жжение и зуд говорят о развитии инфекции, чаще всего молочницы. Вылечить ее нужно как можно раньше и не запускать течение болезни до самых родов, поскольку проходя через родовые пути малыш может заразиться.

Тошнота

Токсикоз во втором триместре встречается не так часто, как в первом, например. Обычно женщин беспокоит не столько тошнота, сколько изжога. Корректировать это состояние помогает составление правильного меню.

В рацион врачи рекомендуют включить сухофрукты, кабачки, свеклу, морковь, тыкву, овсяную кашу, омлет.

Нужно исключить кислые овощи и фрукты (цитрусовые, ананасы, помидоры, щавель, болгарский перец).

Многоводие и маловодие

Количество околоплодных вод оценивают при помощи измерения индекса амниотической жидкости. Если индекс ниже нормы, то говорят о маловодии, если намного выше, то о многоводии. Выяснить, какой объем околоплодных вод у женщины можно при помощи УЗИ. Норма для 25-й недели беременности — 147 мл, возможные колебания — 89-240 мл.

Что можно и нельзя делать на 25-й неделе беременности

Срок еще не самый большой, но уже сейчас женщине нужно более внимательно относиться к своему образу жизни. По-прежнему важно двигаться, но при первых признаках усталости женщине требуется отдых. Именно поэтому лучше заранее планировать любые прогулки и походы в общественные места: слишком долгие передвижения, пребывание в душном помещении, отсутствие возможности присесть — повод изменить маршрут или отменить поездку совсем.

При этом отказываться от возможностей порадовать себя тоже не стоит.

На этом сроке очень полезны занятия сексом (если нет особых предписаний врача).

Оргазм помогает женщине расслабиться, быть более уверенной в себе и чувствовать себя любимой.

Что можно есть

Рекомендации по питанию остаются прежними: дробно, часто, малыми порциями. В рационе должны присутствовать мясо (отварная говядина), овощи, зелень, гречневая крупа, молочные продукты.

Если беременная женщина злоупотребляет жирным, острым или съедает слишком большие порции за один прием пищи, ей не избежать изжоги.

Важно следить за количеством употребляемой соли, в идеале от нее лучше отказаться вообще. Соль задерживает в организме воду, а этой прямой путь к отекам, которые могут быть очень опасны появлением тяжелого состояния — гестоза.

Витамины

Если никаких отклонений от нормы в состоянии здоровья нет, то врач по-прежнему будет рекомендовать комплекс витаминов, которые женщина принимала и до этого. Однако если анализ крови покажет нехватку железа или если в анамнезе будущей мамы отмечена анемия, то, вероятнее всего, ей дополнительно назначат пропить курс препаратов железа.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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