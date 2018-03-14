Как восстановить кожу после зимы: 5 вопросов к эксперту

Плохая новость: даже если вы соблюдали все наши рекомендации относительно ухода за кожей лица в зимний период и грамотно собирали косметичку, когда отправлялись на отдых в горы, встретить весну с кожей как у младенца вам вряд ли удастся (поверьте, всему виной не то, что вы ленились, а все-таки весьма агрессивные для нас природные условия). Хорошая новость: если вы следовали нашим советам, то работа по восстановлению предстоит не столь глобальная.

Светлана Замуруева, косметолог-эстетист клиники «Докторпластик»

«Летидор» передал все ваши вопросы по подготовке кожи к весне эксперту: косметологу-эстетисту клиники «Докторпластик» Светлане Замуруевой. Почему за несколько месяцев холодов с кожей происходят такие метаморфозы? Если вы увидели в зеркале чрезмерно чувствительную, сухую и бледную кожу лица с явными признаками шелушений, раздражений, аллергических реакций (например, на мороз — это так называемая холодовая аллергия), значит, на календаре март.

Кстати, даже короткий отдых в теплых краях зимой положительно сказывается на состоянии кожи (все дело в восполнении витамина D).

Почему это происходит? Все дело в колебаниях температур — на улице очень холодно, а в помещении жарко и к тому же сухо. Сильный мороз заставляет сосуды кожи сужаться, холодный ветер разрушает защитную мантию кожи. А обогреватели в помещении действуют на кожу так, что даже не знавшие ранее ничего об избыточной выработке кожного сала сталкиваются с проблемой жирного блеска.

Стянутость и сухость кожи пройдут самостоятельно. Но если аллергические реакции и сосудистый рисунок кожи сильно выражены, нужно срочно обратиться к специалисту. Само это не пройдет!

Продукты на фото: пилинг для лица, придающий сияние коже, Dr.Konopka's; увлажняющий спрей для лица Dream Cream, «Черный жемчуг»; увлажняющее средство для лица 3 в 1 Vine Active, Caudalie; антивозрастной уход Redermic C10 с витамином С, Е, La Roche-Posay; крем-маска с ретинолом, iSystem; дневной крем «Энергия и сияние», Himalaya Herbals; сияющий крем для лица «Белая Королева», L’Occitane; увлажняющий крем для лица с цветочным медом, Garnier Когда можно приступать к восстановлению кожи после зимы? Конечно, идеальная ситуация для косметолога, если клиент правильно ухаживает за кожей постоянно! Но такие случаи бывают не очень часто, поэтому если сейчас ваша кожа в плохом состоянии, начинать ее восстановление нужно незамедлительно.

Не бойтесь, что очередной мороз сведет все ваши усилия на нет.

Если домашний уход подобран грамотно (либо специалистом, либо самостоятельно — в случае, если вы знаете особенности своей кожи), то никаких досадных неожиданностей не случится. Но даже если вы уже ухаживаете за кожей лица самостоятельно, весной все же стоит посетить специалиста. Он расскажет вам о состоянии вашей кожи на данный момент и поможет подобрать уход, необходимый здесь и сейчас. Нередко клиент ошибается и неправильно определяет проблему кожи лица, тем самым мы упускаем время.

Какие салонные процедуры помогут коже? Если кожа неровная, тусклая, если после умывания появляется ощущение стянутости, начать нужно с поверхностных химических пилингов на основе миндальной, молочной кислот или ферментов. С одной стороны, подобные пилинги оказывают мощное стимулирующее воздействие на кожу, устраняют гиперкератоз, не вызывают выраженного шелушения и не требуют восстановления и реабилитации. С другой стороны, они являются проводниками, позволяют более глубоко проникать в кожу активным веществам, содержащимся в масках и сыворотках.

Обычно хватает четырех-шести процедур с интервалом в 10-14 дней.

Если кожа раздраженная и чувствительная, начинать нужно с процедур, восстанавливающих гидролипидную мантию кожи. Это могут быть уходы, микротоковая терапия, электропарация.

Курс состоит из 8-10 процедур.

Если цвет лица неровный, кожа стала менее упругой, ее защитные функции ослаблены, поможет озонотерапия. В ходе этой безболезненной процедуры смесь с кислородом и озоном вводится подкожно тончайшими иголочками. Внешний вид кожи улучшается после первого сеанса.

Продукты на фото: ампулы для кожи лица «Идеальное сияние», Babor; липосомированная сыворотка с тройной молекулой ретинола Retiage, Sesderma; розовый разглаживающий концентрат, Weleda; ревитализирующая сыворотка, Thermes Marins de Saint Malo; средство с витамином С и гиалуроновой кислотой, ARTISTRY; эмульсия-активатор с 10% содержанием чистого витамина С, Clinique; водорослевое эфирное масло, Repêchage Какими косметическими средствами можно пользоваться дома, чтобы ускорить процесс восстановления? Зимой коже катастрофически не хватает питательных веществ, поэтому выбирайте кремы и сыворотки, обогащенные витаминами А, Е, С. С помощью подобных средств можно активизировать метаболизм кожи, повысить ее эластичность и тонус.

Однако использовать витаминизированные кремы нужно грамотно. Лучше это делать за два часа до сна, нанося средство на тщательно очищенную кожу.

В этот период активен межтканевой обмен — утром человек проснется с ухоженной и отдохнувшей кожей. Если наносить эти средства перед сном, когда активен межклеточный обмен, то утром лицо будет отечным, а кожа будет выглядеть нездоровой.

Продукты на фото: CC-крем с spf-15, Mary Kay®; корректирующий крем Roséliane CC Cream, Uriage; BB drops для лица, Erborian; увлажняющий BB-cream 5 в 1 «Идеальная кожа», NIVEA; кремовые румяна, Romanovamakeup Меняется ли как-то уход за кожей лица, если женщина беременна? Разумеется. Например, в период беременности и лактации женщинам лучше воздерживаться от использования сывороток и кремов с витаминами (их компоненты могут вызвать аллергическую реакцию). Особенно это касается витамина А, ретинола. Дело в том, что в чрезмерном количестве витамин А оказывает тератогенное воздействие и может отрицательно влиять на развитие плода.

Помимо использования средств с витамином А в составе, беременным лучше воздержаться от аппаратной косметологии и мезотерапии.

Будущим мамам я могу рекомендовать ручной массаж лица, лимфодренажный массаж, увлажняющие уходы. Фото: Shutterstock.com; архивы пресс-служб Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!