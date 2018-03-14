Специалисты рассказали, как восстановить живот после родов

Восстановить живот после родов, сделав его снова плоским и подтянутым, могут помочь физическая активность и правильное питание, отметили специалисты. И лишь в отдельных случаях некоторым женщинам приходится прибегать к пластическим процедурам. По завершении беременности с телом молодых мам происходят заметные модификации в виде растяжек и лишней массы, что многих очень удручает. Медики рассказали МедикФоруму, матка после родов уменьшается лишь с течением времени, потому рассчитывать на быстрый результат по восстановлению живота не стоит, но, напротив, важно набраться терпения, и хорошие результаты проявят себя уже через несколько месяцев. Что касается количества отложенного на теле жира, этот вопрос зависит от индивидуального строения организма каждого человека, и не последнюю роль здесь играет наследственный фактор. Естественно, далеко не каждая молодая мама имеет возможность для приведения фигуры в норму посещать тренажёрные залы, потому физические упражнения придётся делать в домашних условиях. Прежде всего, эксперты не рекомендуют игнорировать зарядку по утрам. Важно составить график занятий и регулярно придерживаться его. Первые упражнения по физкультуре должны быть очень осторожными — их можно заменить обычными прогулками с коляской и малышом на дальние дистанции. Со временем нагрузка увеличивается, задействуется различный спортинвентарь (скакалки, мячи, обручи). Также эффективными оказываются несложные упражнения во время душа, предполагающие массирование живота напором прохладной воды и растирание жёсткой мочалкой. Для послеродового восстановления живота в так называемой народной медицине рекомендуется использование мёда в качестве маски. Данный продукт способен впитывать с кожи выделения и разгонять жир. Для улучшения эффекта участок тела можно обернуть плёнкой. Травяные чаи также полезны после окончания беременности. Здесь внимание нужно обращать на дозволенность применения лекарственного растения во время грудного вскармливания, потому в данном вопросе станет уместной консультация у медспециалиста. В частности, позволяется употреблять отвары из ромашки либо тысячелистника. Через 1,5-2 месяца можно начинать прикладывать к животу холод, чтобы помочь матке сокращаться. Ношение послеродового бандажа также даёт определённый результат. Важно помнить, что любой из перечисленных методов может негативно сказаться на грудном молоке, снизив его количество или изменив вкус, потому следует заранее консультироваться с педиатрами и гинекологами. Восстановления фигуры после появления на свет ребёнка можно ожидать при условиях чёткого выполнения процедур и терпеливого отношения к ситуации.