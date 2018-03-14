Пьют ли спортсмены алкоголь? Вредит ли алкоголь тренировочному процессу

Пинта пива на финише марафона или бокал вина после интенсивной силовой тренировки… или всё таки нет?

В представлении многих быть спортсменом означает не пить, не курить, соблюдать режим питания, сна, тренировочный план, потому что без строгих ограничений не добиться высоких результатов. Но все чаще спонсорами забегов и марафонов становятся известные пивные бренды. Те, кто «за ЗОЖ», громко возмущаются, что это рвёт все шаблоны, а прежде всего, портит здоровье атлетов и делает из них алкоголиков. Но может быть всё не так плохо? Давайте разберёмся вместе.

Что же плохого в алкоголе и как он действует на наш организм?

При попадании алкогольных напитков в организм 20% выпитого поглощается желудком, 80% отправляется в тонкую кишку. Если пить на сытый желудок, то пища внутри будет абсорбировать алкоголь и опьянеть получится не так быстро. Поступая в кровоток, спирт фильтруется печенью — это основной орган, который оказывается под ударом.

Максимальная концентрация алкоголя в крови наступает через 60-90 минут. Вероятность летального исхода — от 3,5 промилле, что примерно равно 660 мл 40% водки, или 2,1 л 12% вина, или 5 л 5% пива, выпитым за короткий промежуток времени без закуски. Теоретически предельная норма этанола для здорового человека при ежедневном приеме — 60 г для мужчин и 50 г для женщин (в связи с половыми различиями метаболизма). Повышенное потребление алкоголя вызывает заболевание печени — жировую дистрофию. Чаще всего, это обратимый процесс, нужно лишь свести употребление алкоголя к минимуму или вообще отказаться от него. Если запустить проблему, то следующей стадией станет цирроз печени, который уже не лечится.

Исследователи Тюменского медицинского института (Россия) выявили, что значительно снижается работоспособность через 3 часа после приема алкоголя, но даже после выведения спирта из организма, активность остается сниженной в течение 45 часов.

Заплетающийся язык, путаница мыслей, нарушение координации, а иногда и потеря памяти на следующее утро — это всё только после одного «веселого» вечера. Если напиваться регулярно, алкоголь негативно скажется не только на печени, но и на работе сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, желез внутренней секреции, мышц, кожи, иммунной системы и мозга.

От алкоголя толстеют

Более того, это не миф, что от алкоголя можно потолстеть: 1 г этилового спирта равен 7 калориям. Вроде бы, бегунам лишний вес не грозит, потому что в среднем за километр сжигается 100 калорий. Но восстанавливаться алкоголем не лучшая затея: несмотря на калорийность, содержание белков, жиров и углеводов ничтожно мало, поэтому организм не получит должного насыщения, как от еды и других напитков.

К тому же употребление пива, например, негативно сказывается на фигуре, особенно мужской. В пиве присутствует фитоэстроген — это женский половой гормон растительного происхождения. Если чрезмерно употреблять пиво, фитоэстроген количественно превысит содержание мужского полового гормона тестостерона, который подчеркивает мужественность, делает мужчин широкоплечими и сильными и сам по себе является мощнейшим жиросжигателем. Особенно заметно влияние пива на мужчин после 40 лет, когда тестостерон вырабатывается не так активно, а вес набирается быстро, в том числе по женскому типу (на талии и груди).

В чём польза?

Можно ли пить спортсменам?

Исследования показывают, что многие алкогольные напитки обладают мочегонным эффектом, то есть при мочеиспускании организм теряет больше воды, чем обычно. Но доктор Джеймс Беттс из Университета Бата (Великобритания) утверждает, что слабоалкогольные напитки, как пиво 3,5%, обладают слабым диуретическим эффектом, поэтому умеренное количество пива после тренировки не пойдет во вред. Некоторые бегуны клянутся, что им небольшая доза алкоголя накануне забега помогает легче бежать.

С одной стороны. Американский колледж спортивной медицины своими исследованиями доказывает, что алкоголь снижает производительность атлетов, а также может нарушить терморегуляцию тела. Профессор Дэвид Кэмерон-Смит из Университета Окленда (Новая Зеландия) также выступает против употребления алкоголя до физической нагрузки. Телу приходится дольше адаптироваться к тренировке, чем если бы занятие проходило на ясную голову. Во-первых, возрастает нагрузка на сердце. Во-вторых, организм становится более подверженным травмам, заживление замедляется: алкоголь расширяет сосуды, что не уменьшает, а, наоборот, увеличивает отек. В-третьих, вечеринка перед стартом негативно скажется на сне, что снизит уровень гликогена, который является важнейшим источником энергии для выносливости. К тому же у тех, кто отдыхает с алкогольным напитком, гликоген восполняется в два раза медленнее, чем у непьющих спортсменов.

Теоретически алкоголь можно использовать в качестве допинга. Но сил он не придаст, наоборот, снизит реакцию, ухудшит координацию и расслабит. Ради последнего некоторые спортсмены пьют перед ответственным забегом, чтобы алкоголь действовал как успокоительное. Но так алкоголь наносит повреждение центральной нервной системе, а также нарушает функционирование органов.

«Как тренер я негативно отношусь к употреблению алкоголя. Несомненно, в том же пиве содержатся некоторые полезные элементы, но их можно найти и в обычных продуктах — так что польза тут явно не перевешивает. Алкогольные напитки осложняют процесс восстановления мышц, что отнимает время, которое могло бы быть потрачено на улучшение результатов. Помимо этого, алкоголь является мочегонным средством, а это значит, что при недостаточном восполнении жидкости (которое и так зачастую требуется после тренировки) водный баланс в организме будет нарушен, повысится риск обезвоживания. С похмелья активно тренироваться не стоит — на сердечно-сосудистую систему и так приходится большая нагрузка. Если вдруг очень хочется заняться спортом, можно просто прогуляться в парке, на природе, или сходить, например, на йогу (в лёгком режиме) — в общем, заняться теми видами активности, при которых не будет повышаться давление и частота пульса. Помните, что в спортивной медицине допустимой дозы алкоголя в принципе нет. Поэтому при подготовке к забегу я бы рекомендовал свести употребление алкоголя к минимуму», — Михаил Капитонов, тренер Nike Run Club, КМС в беге на 400 метров.

С другой стороны. В 2014 году журнал Runner’s World проводил опрос среди своих читателей о том, можно ли «награждать» себя пивом на финише и не противоречит ли это концепции здорового образа жизни. Из практически 2000 проголосовавших, 85% выступили «за» пиво — это хорошо показывает отношение бегунов к совмещению алкоголя и спорта.

Исследования Гаосюнского медицинского университета (Тайвань) показали, что употребление алкоголя в небольших дозах после обильной физической нагрузки может снизить мышечные спазмы. Медицинские анализы не зафиксировали значительных изменений, как если бы спортсмены не пили, однако, по словам самих испытуемых, 5 мл на кг массы тела алкогольного напитка — пиво с содержанием алкоголя 4,5% — помогли им преодолеть болезненные ощущения восстановительного периода.

«В отличие от России, за рубежом другая культура употребления спиртного, поэтому там считается нормой на финише получать и пить алкогольное пиво. У нас же это часто воспринимают в штыки, мол, как же спортсмен вообще может пить. По моим личным наблюдениям, 70% бегунов на длинные дистанции пьют, и я в их числе. Я долгое время изучал вопрос совмещения спорта и алкогольных привычек, потому что когда начинал бегать марафоны, удивлялся, как взрослые мужчины могут пить и добиваться хороших результатов. Я искал информацию, чтобы или себя притормозить, или найти какое-то оправдание желанию выпить. Например, узнал, что ген, отвечающий за высокие достижения в спорте, также ответственен за алкоголизм. Возможно, поэтому некоторые спортсмены с невероятными спортивными успехами становятся алкоголиками.

Когда я начал бегать марафоны и выпивать, то, конечно, заметил, что алкоголь как минимум снимает стресс. Но нужно найти свою грань, после пересечения которой спиртное пойдет во вред. Для себя я определил, что, например, на сборах могу выпивать по 3 бутылки пива за вечер, если за день пробегаю 30 км. А если проигнорирую такое желание «расслабиться», то на следующий день испытываю нервное напряжение, мысли тревожно бродят в голове, и я не могу полностью отдаться тренировочному процессу. Во время активного периода подготовки я специально уезжаю из города, чтобы сосредоточиться на беге, лишить себя всяких соблазнов. Даже тренерскую деятельность прерываю, а алкоголь в такие периоды разгружает. Но когда не готовлюсь ни к каким соревнованиям или у меня травма, то я живу жизнью обычного человека и могу себе позволить пойти в бар или клуб.

Когда я еще в 2010 году начал выигрывать марафоны, все знали, что я много выпивал, и удивлялись, как при таком пристрастии получается бегать быстро. Я понимал, что не единственный такой, просто именно мои привычки оказались на всеобщем обозрении и активно обсуждались. Сколько я с людьми общаюсь, большинство спортсменов во всех видах спорта, кроме легкой атлетики, принципиально не употребляют спиртное. Но каждый второй мой знакомый спортсмен-легкоатлет действительно любит выпить, и даже нет таких разговоров «вредно/не вредно», это как само собой разумеющееся.

Но происходит наоборот. Я знаю свою норму: допустим, сегодня после 35 км я выпью 4 бутылки пива, через день после такой же длительной — бутылку вина, поэтому с похмельем и плохим самочувствием не сталкиваюсь. Да и в принципе бегунам проще переносить алкоголь, потому что у них более быстрый обмен веществ. Но пить до забега или приходить на тренировку после бурной ночи я бы не стал и никому не посоветую. Гораздо приятнее выпить после старта, чем перед ним, перебрать с алкоголем и провалиться на соревнованиях», — Миша Быков, мастер спорта по легкой атлетике, двукратный победитель марафона «Белые ночи», основатель и главный тренер школы бега «Типичный марафонец».

Вместо заключения

Наверное, сколько людей, столько и мнений об алкоголе в спорте. Даже у пива на финише есть как сторонники, так и ярые противники. Но если искать компромисс, то нужно ответить самому себе: «Что есть норма? Когда пора остановиться, чтобы не навредить своему организму и своим спортивным достижениям?»