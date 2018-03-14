Анфиса Чехова показала любимую позу

Телеведущая Анфиса Чехова , активно занимающаяся спортом и йогой, опубликовала в Инстаграме фото, где она запечатлена во время занятий.

"Поза идеальной проходимости энергий", — подписала Чехова фото, на котором сидит на полу на коленях, подняв сцепленные вместе руки над головой.

Поклонники отметили, что Анфиса с каждым днем выглядит все лучше — подтянуто и более «аккуратно», ведь достаточно давно девушка решила убрать лишние килограммы, начав правильно питаться и заниматься спортом. Более того, Анфиса учит других, как грамотно избавляться от лишнего веса и стать более активным, на своих онлайн-курсах.

Чехова не считает, что нужно сидеть на диетах и насильно избавляться от женственных форм. Наоборот, телеведущая призывает подчеркивать достоинства фигуры и убирать недостатки, подбирая правильные комплексы упражнений.