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Анфиса Чехова показала любимую позу
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Анфиса Чехова показала любимую позу 

Russianshowbiz.info 14 марта 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Анфиса Чехова, активно занимающаяся спортом и йогой, опубликовала в Инстаграме фото, где она запечатлена во время занятий.
"Поза идеальной проходимости энергий", — подписала Чехова фото, на котором сидит на полу на коленях, подняв сцепленные вместе руки над головой.
Поклонники отметили, что Анфиса с каждым днем выглядит все лучше — подтянуто и более «аккуратно», ведь достаточно давно девушка решила убрать лишние килограммы, начав правильно питаться и заниматься спортом. Более того, Анфиса учит других, как грамотно избавляться от лишнего веса и стать более активным, на своих онлайн-курсах.
Чехова не считает, что нужно сидеть на диетах и насильно избавляться от женственных форм. Наоборот, телеведущая призывает подчеркивать достоинства фигуры и убирать недостатки, подбирая правильные комплексы упражнений.
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