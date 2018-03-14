Рекорды ставить не надо. Ошибки новичка в фитнесс-клубе

С приходом весны посетителей в фитнесс-клубах и тренажёрных залах прибавляется. Многие стремятся привести себя в форму к лету Кто-то стремится избавиться от лишних килограммов, набранных во время зимних праздников, кто-то возвращается к тренировкам после отпусков в каникулы, а другие спешат воспользоваться подаренным сертификатом. Но, торопясь поскорее обрести подтянутые мышцы, можно совершить немало ошибок.

О наиболее распространённых ошибках нам рассказал тренер одного из челябинских фитнесс-клубов Андрей Лавров . По его словам, эти ошибки совершают как мужчины, так и женщины — как правило, это новички, которые впервые стали систематически заниматься спортом, но бывает, что неправильно подходят к тренировкам и те, кто в спортзале не первый месяц.

Ешьте пораньше, пейте почаще!

«Подготовка начинается ещё до того, как вы пришли в зал, — поясняет Андрей. — Так поесть необходимо за час-полтора до занятий. Тут надо избежать двух крайностей. Не следует есть слишком плотно, но и не слишком легко. В первом случае понятно, что заниматься вам будет трудно, да и вредно, а во втором не исключено, что у вас сильно упадёт уровень сахара, и вы просто грохнетесь в обморок. Я такие случаи уже наблюдал. Кстати, и после занятий тоже лучше час не кушать».

А вот пить, по словам Андрея, во время тренировок надо много. Можно принести собственную воду — с небольшим добавлением соли или лимона. Можно пить воду из кулера, которые установлены почти во всех залах. В некоторых бесплатно можно воспользоваться не просто водой, но и, например, напитком из шиповника. В любом случае пейте во время тренировок почаще — это позволит восполнить и потерю влаги (ведь вы будете потеть), и облегчит состояние мышц.

Если уж заговорили о мышцах, будьте готовы, что после первого посещения они у вас будут болеть — знакомое многим состояние после неожиданных усиленных физических нагрузок. Облегчить состояние поможет горячий душ или ванная. Обычно ко второму или третьему разу такие боли проходят. Конечно, тут многое зависит от периодичности посещения спортзала — оптимальным будет 2-3 раза в неделю.

Как дышать правильно

Составить программу занятий вам должен тренер, которому обязательно расскажите о своём здоровье. К примеру, если у вас проблемы со зрением, надо избегать тяжёлых нагрузок и поднятия большого веса.

Само занятие обязательно должно начинаться с кардиоразминки — на велотренажере, имитаторе ходьбы или можно просто сделать несколько легких упражнений.

«Во время разминки и особенно во время основных упражнений следите за дыханием, — объясняет Андрей. — Скажем, во время поднятия тяжестей или при другой нагрузке человек поневоле начинает при усилии задерживать дыхание. Не надо этого делать! Это вам только мешает, да и организму не на пользу. Дышите размеренно — и выдох всегда должен быть при усилении. Поднимаете тело при занятиях на пресс — выдыхайте! Поднимаете гантели с упором сидя — выдыхайте! И так далее». Нужно не только выдыхать, но и отдыхать — как между упражнениями, так и отдельными подходами. Дело в том, что практически для каждого упражнения из вашей программы должно быть по три подхода минимум. Не надо стараться уложиться в рекордные сроки — перерывы необходимы.

Рывками фигуру не исправишь

«Другая ошибка, которая характерна не только для новичков — делать так называемые рывки при выполнении силовых упражнения, — продолжает Андрей. — К примеру, чувствует человек, что тяжело ему поднимать вес (гантели это, штанга или ещё что-то), но ведь, дескать, надо выполнить столько-то раз. И вот начинает рывками поднимать те же гантели! Насмотрелся, видимо, на штангистов и думает, что вот так и надо преодолевать себя. В корне неверный подход! Этим грешат и многие из тех, кто ходит в зал уже давно. Вы не профессиональные спортсмены, вы в спортзал пришли не рекорды ставить, а тело в порядок привести. Если чувствуете, что тяжело, остановитесь, а потом продолжите. Надо поднимать тяжести равномерно, медленно и методично — чтобы мышцы именно работали».

Есть в любом спортзале и негласные правила. Следите за чистотой одежды (она не должна сковывать движения или сильно врезаться в тело) — понятно, что во время тренировок вы потеете, так что после одежду лучше выстирать, чтобы в следующий раз не травмировать обоняние других посетителей.

Также надо приносить с собой полотенце (в некоторых залах его выдаёт администрация) — оно вам понадобится не только для того, чтобы вытирать лицо и руки, но и для того, чтобы подложить под голову или другие части тела. Это необходимо, чтобы не оставлять следы пота — согласитесь, вам самим будет неприятно ложиться на поверхность уже влажную от другого посетителя.

Есть и другие правила — не забывайте класть на место спортивные снаряды. И не приставайте к разговорами к посетителю, когда он занят упражнениями — разумеется, запрета на общение нет, но постарайтесь делать это во время перерывов. Это в первую очередь касается мужчин, которые хотят познакомится с девушками и считает, что нет ничего лучше, чем подойти к ней во время упражнения и сказать: «Давай покажу, как надо!»

«Индивидуальные советы вам даст уже тренер, исходя из вашего опыта, состояния мышц и, конечно, здоровья, — говорит Андрей. — Главное, не стесняться (особенно это касается женщин) — даже если у вас что-то не то с фигурой, вы пришли сюда, чтобы привести себя в форму».