Как дожить до весны. 5 лайфхаков для тех, кто совсем отчаялся

Весна и не думает приближаться. Уже ночью, 15 марта, температура опустится в Москве до — 15, а к выходным следуют ждать и 20-градусных морозов, говорят синоптики.

Как дожить до весны — пять лайфхаков для тех, кто совсем отчаялся, в материале «Советского спорта».

Лайфхак 1. Режим

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Публикация от Kat_worlds (@kat_worlds)

Фев 14, 2018 в 4:20 PST Ранние отходы ко сну и ранние подъемы нормализуют обменные, имунные и «настроенческие» процессы в организме, считают врачи. Все вместе это помогает легче сносить тяготы последних дней зимы, лучше себя чувствовать, избегать депрессий и тоски.

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Организуйте свой режим дня так, чтобы засыпать не позже полуночи, а просыпаться не позже девяти часов утра. Еще лучше, если вы будете ложиться спасть в 10-11 часов вечера, а вставать в 7-7.30 утра. Этот промежуток времени идеален для сна. Организм успевает восстановиться, вырабатывает нужные для жизнедеятельности гормоны и дарит силы. Дотянуть до весны будет проще.

Лайфхак 2. Дела

Для рефлексии и горестных размышлений по поводу того, что зима никогда не закончится, у вас не должно быть времени.

Планируйте свой день так, чтобы уже с утра погружаться в дела и быть занятым до вечера. Запишитесь в бассейн или спортзал, чтобы занять вечернее время. Вставайте раньше и готовьте завтрак для родных. Заведите ежедневник рабочих дел: старайтесь доделать те дела, с которыми вы давно тянули, и не бойтесь браться за новые задачи.

То время, когда кажется, что весна никогда не наступит, может быть одним из самых продуктивных в году. За делами вы и не заметите, как зима уйдет.

Лайфхак 3. Принимайте душ Зимнее утро #котик #зима #котзимой

Публикация от Nastya Ivanova (@nastya_ivanovae)

Ноя 25, 2017 в 11:12 PST Контрастный душ с утра играет роль кнопки включения для организма. Чередование холодной-горячей воды, тонизирует кожу, улучшает кровоток и отлично пробуждает, когда серая хмарь за окном не дает разлепить глаза.

Если есть возможность, принимайте прохладный душ 1-2 раза на работе: например, если в обеденный перерыв вы ходите в спортивный зал.

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Вечером — теплый (но не горячий) душ. Он снимет стресс дня, успокоит, улучшит сон: по режиму (см. пункты выше) в 22.30 вам уже нужно лежать в постели. Сериалы и социальные сети подождут до весны.

Лайфхак 4. Витамины

Конец февраля и март — время, когда силы организма «на пределе» после зимних месяцев. Поддержать себя поможет курс витаминов: запишитесь к врачу и сдайте общий анализ крови. Это даст информацию о том, каких именно полезных веществ вам не хватает, и как нужно скорректировать свой рацион. Вполне возможно, что всего лишь небольшая «витаминная добавка» радикально изменит ваше настроение и образ мыслей.

Важное правило! Не занимайтесь самодиагностикой. Витамины и их дозировку должен определять врач.

Лайфхак 5. Йога

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Публикация от Ольга (@olgakhadaeva)

Фев 10, 2017 в 9:49 PST Упадок сил, которые многие отмечают в марте, влияет на эффективность тренировок (если вы занимаетесь в зале). Заставлять себя заниматься становится сложнее. Прежние гантели кажутся тяжелее в два раза, лишние килограммы не уходят — напротив, вес может даже расти.

Если вы чувствуете что-то подобное, на время отставьте гантели и круговой тренинг в сторону. Займитесь йогой: изучите небольшой комплекс асан для начинающих, занимайтесь дома, если лень ходить в спортзал.

Йога не будет отнимать столько сил, сколько ваши тренировки по кроссфиту. Одновременно она будет оказывать общий терапевтический эффект на организм. С одной стороны она даст мышцам нагрузку и эластичность, с другой — поможет расслабиться, прогнать тоскливые мысли, настроить себя на позитивный лад. Занимайтесь по 30 минут ежедневно, проветривайте комнаты до и после тренировки, пейте больше воды. Силы, а за ними и весна — придут.