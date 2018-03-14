Как выбрать тональный крем для сухой кожи и не облажаться

О том, как даже в студеную пору оставаться неотразимой, нам помог разобраться beauty-эксперт и арт-директор школы-студии макияжа ARTBANDA Дарья Богатова.

Выбираем

При выборе тонального средства для сухой кожи обязательно стоит обратить внимание на известность марки и цену. Дешевые кремы нередко вызывают воспаления или могут стать причиной аллергии. Тем не менее, не исключено, что и самый дорогой тональник тоже может спровоцировать раздражения — поэтому во избежание покраснений и прочих неприятностей рекомендуем не прельщаться яркими этикетками и рекламными акциями, а внимательно читать состав и изучать информацию.

В основе тонального крема, подходящего для сухой кожи, всегда должна быть более жирная основа, которая в любое врем суток будет увлажнять эпидермис. На сухую кожу хорошо влияют тональные муссы с легкой текстурой — они способны выровнять тон кожи и защитить ее от внешних неблагоприятных условий без эффекта «маски» на лице.

Отличным решением проблемы для сухого типа кожи станут кремы с питающими добавками, однако во время холодов ни в коем случае нельзя увлекаться увлажняющими средствами. На морозе увлажняющие компоненты имеют свойство кристаллизоваться, отсюда — дискомфорт и покраснения на лице.

Консистенция тонального крема должна быть слегка вязкой. Раскроем небольшой лайфхак: если средство по вязкости напоминает сметанку средней густоты — оно идеально.

Такое нововведение, как солнцезащитный тональный крем, мало того, что укрывает от ультрафиолета (да-да, даже если мы забыли, как выглядит солнце, кожа все это время находится под прицелом ультрафиолетовых лучей), так еще и противостоит внешним неблагоприятным условиям. Мотаем на ус!

Читаем состав

В составе хорошего тонального средства, которое способно позаботиться о сухой коже (а не подчеркнуть пустыню Сахару на вашем лице), обязательно будут следующие незамысловатые ингредиенты:

— Увлажняющие компоненты (куда же без них!);

— Косметический жир (не волнуйтесь, на щечках он не откладывается);

— Тонирующие и матирующие пигменты;

— Субстанция для защиты верхних слоев кожи от грязи, холода и ультрафиолетового излучения;

— Витамины;

— Косметический воск;

— Микроскопические волокна;

— Эмоленты (отвечают за долговечность продукта).

Наносим

Слушайте и запоминайте парочку лайфхаков, которые позволят избежать трещинок и скопления средства в небольших складках:

— Перед макияжем желательно сделать легкий пилинг кожи лица с использованием скраба для чувствительной кожи.

— В качестве основы под макияж в холодное время года лучше всего использовать препараты с УФ-защитой.

— Крем обязательно наносите при помощи специальной кисти или спонжа — тогда вы добьетесь более равномерного распределения средства.

— Не стоит слишком настойчиво вбивать тональник в поры. Наносить крем — это вам не гвозди в бетонную стену забивать!

— Для тонизирующего эффекта смешайте тональный крем с тонером более жидкой консистенции.

— Питательное молочко для демакияжа отлично справится с задачей снятия тональника с сухой кожи.

Правильный тональный крем позволит вам не только вдохнуть «вторую жизнь» в сухую кожу, но и сохранить ее здоровье. Красьтесь на здоровье и помните цитату героини Шер из фильма «Бурлеск»: «Когда наносишь макияж, ты художник — только вместо картины рисуешь себе лицо».