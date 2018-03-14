Опасен ли на самом деле кроссфит для женщин

Все больше женщин в наше дни увлекаются занятиями фитнесом. Они составляют 60% аудитории фитнес-клубов. Опросы показывают, что в отличие от мужчин, предпочитающих одиночные силовые тренировки, женщины выбирают групповые занятия, направленные на кардионагрузки и поддержание общего тонуса.

Многие тренера подчёркивают, что разница в предпочтениях обусловлена стереотипами и на самом деле мужчины и женщины одинаково нуждаются в силовых тренировках. Они не только влияют на укрепление и рост мышц, но и воздействуют на процессы сжигания жиров, так как у людей с развитой мускулатурой ускоряется обмен веществ. Золотой серединой, сочетающей в себе оба вида нагрузок, стал кроссфит.

Особенности и подводные камни системы кроссфит

Кроссфит — одна из наиболее популярных тренировочных систем, построенная на принципах круговых тренировок с использованием функциональных упражнений — тех, что наиболее приближены к естественным движениям человека. Система тренировок кроссфит сочетает в себе такие активности, как интервальный бег, гребля на тренажере, прыжки на скакалке, лазание по канату, упражнения на кольцах и перекладине, силовые упражнения с использованием гирь, штанг и тяжелых предметов. Однако, несмотря на множество плюсов, кроссфит содержит в себе подводные камни. Во-первых, дело в том, что для многих занятия кроссфитом — это непосильные нагрузки, а сокращение их интенсивности может привести к снижению эффекта. Во-вторых, наращивание мышечной массы, которого многие ждут от кроссфита, ориентируясь на рекламные кампании, происходит далеко не сразу и даже не в первый год тренировок, что расстраивает тренирующихся. В-третьих, кроссфит достаточно травмоопасен по причине разнообразия техник и быстрого «переключения» между ними. Риску получения травм подвержены все тренирующиеся, ведь совершенной техникой, позволяющей избежать увечий, на этапе тренировок не владеет никто.

Не стоит бояться

Тем не менее кроссфит не теряет своей популярности, в том числе и среди девушек. Так, одна из приверженцев кроссфита — Лиза Певная — за полгода тренировок не утратила к ним интереса и в целом отзывается о системе только позитивно.

«Я считаю, что если заниматься разумно — следить за своим питанием, масштабировать нагрузки, подобрать комфортные обувь и одежду, выполнять все упражнения под присмотром грамотного тренера-профессионала — то влияние может быть исключительно положительным. О себе могу сказать, что улучшились мои силовые показатели, ловкость, выносливость. Кроссфит помог мне принять своё тело. Кроме того, за полгода улучшилось общее самочувствие, а если заниматься регулярно, то многие (как и я) отмечали, что боли при месячных значительно сократились. Имейте в виду, вначале будет тяжело. Вообще я считаю, что это — спорт на любителя. Конечно, будьте готовы к мозолям на руках, синякам от штанги, падениям с турника и царапинам от каната. Это всё тоже в какой-то степени здоровье. Лично мне эти микроповреждения не мешают, наоборот, хочется носить их с гордостью», — говорит девушка.

Не стоит бояться, что вы «перекачаетесь». Разумеется, большое количество упражнений из арсенала тяжёлой атлетики и турник повлияют на вашу фигуру — спина станет шире, а руки — мускулистыми — но это очень долгий процесс. Чтобы стать «мужиковатой», заниматься нужно лет пять-семь, да ещё и с упорством профессионала. На деле вы получите только умеренные изменения, и они обязательно обрадуют вас.

Так ли страшен кроссфит, как его малюют? Как и в любом спорте, здесь всё индивидуально. Если вы найдете хорошего инструктора в хорошем фитнесс-клубе, будете следить за питанием и самочувствием во время тренировок, снизите нагрузки в период менструации и вовремя посещая врача, вас будут меньше преследовать травмы и проблемы со здоровьем, а спорт лишь поможет поддержать общий тонус. Не бойтесь быть сильными, девушки!