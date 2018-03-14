Берегите себя весной. Как избавиться от хронических болезней на целый год

Весенний курс профилактического лечения в санатории может гарантировать хорошее самочувствие на весь год. При этом не обязательно тратить на покупку путевки огромные деньги. Получить направление на поправку здоровья можно и бесплатно.

Не время для шуток

Весна — это достаточно тяжелое время для организма любого человека. Зачастую принято думать, что основной причиной снижения иммунитета в этот период и обострения хронических заболеваний является авитаминоз. Отчасти это утверждение верно.

«Весеннее ухудшение здоровья отмечают люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сосудов, костно-мышечного аппарата и нарушениями иммунной и эндокринной систем. Самыми же первыми реагируют на пробуждение природы «сердечники», гипертоники и гипотоники. Скачки давления и ухудшение самочувствия у них начинается с февраля, пик же приходится на конец марта и начало апреля», — говорит врач-реабилитолог Алексей Шулепов.

Таким больным врачи советуют регулярно следить за артериальным давлением. Важно соблюдать режим питания и контролировать водно-солевой баланс. Необходимо ограничить потребление жидкости и соли, что позволит избежать увеличения объема крови и убережет сосудистую стенку от излишнего напряжения. Помимо этого следует сбалансировать свой рацион, чтобы организм получал в достаточном количестве витамин Е, который необходим для восстановления сосудистой стенки, и витамин А, который способствует регенерации клеток. Эти витамины в большом количестве содержатся в таких продуктах, как морковь, семена подсолнечника, различные злаки и нерафинированное подсолнечное масло. Будут полезны ванны с отварами ромашки, морской солью. Температура воды должна быть не выше 40 градусов. Время пребывания в такой ванне не больше 30 минут.

Профилактика лучше лечения

Бороться с обострением хронических заболеваний можно и радикальными мерами. Лучше всего справиться с проблемой позволяет санаторное лечение.

«Как показывает практика, люди, которые проходят комплексное санаторное лечение в весенний период, болеют в три раза реже. Причем речь идет не только о хронических болезнях, но и о сезонных, например, гриппе и ОРВИ», — говорит Алексей Шулепов.

Выбирать санаторий следует по его основному направлению, есть узкоспециализированные и общеукрепляющие, в последних можно выявить факторы риска развития заболевания и получить процедуры, повышающие защитные силы организма. Курс санаторного лечения обычно составляет 24 дня, и перед его прохождением необходимо пройти медицинское обследование и проконсультироваться с врачом.

«В нашей стране санаторно-курортное лечение существует более 300 лет. За это время накоплен огромный опыт и разработано множество эффективных методик. Пациенту просто нужно неукоснительно следовать всем рекомендациям. Особенно важно не прерывать комплекс процедур самостоятельно. При наличии хронических заболеваний недостаточное количество процедур или несоблюдение графика может привести к ухудшению состояния», — предупреждает врач.

Можно и бесплатно

В нашем регионе есть профилактические учреждения практически всех направлений. Поправить здоровье могут люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, легочными заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата. Есть общеукрепляющие санатории и те, где можно пройти курс реабилитации после серьезной травмы или операции. В области даже есть минеральные воды и своя грязелечебница.

Важно и то, что получить санаторное лечение можно бесплатно. Обращаться за путевкой в лечебно-профилактическое учреждение следует самостоятельно. Список групп граждан, которые могут воспользоваться этой льготой, обширен, уточнить его можно в органах соцзащиты. Направление на получение преференции можно взять только пациентам, которым поставлен официальный диагноз и которые регулярно проходят лечение. Кроме путёвки можно получить компенсацию за проезд к месту оздоровления наземным транспортом, а там, где это невозможно, авиалиниями.

Право на получение санаторного лечения имеют и пенсионеры, в том числе работающие. В этом случае документы надо нести в фонд социального страхования. К сожалению, на этот вид лечения существуют очереди, поэтому лучше позаботиться о восстановительном курсе заранее.

Справка

Алгоритм получения субсидии на санаторно-курортное лечение:

Посетить лечащего врача и заявить о желании съездить в санаторий. Доктор направит на обследование. По его результатам выдается справка — форма № 070/у-04. Со справкой и паспортом следует отправиться в соцзащиту. Написать заявление о желании получить путёвку. Дождаться ответа о постановке в очередь. По мере удовлетворения всех ранее заявивших претензию на привилегию получить документ и отправиться на лечение.