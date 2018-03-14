Диета Юлии Паршута: как похудеть на 15 килограммов

@parshootaДиета Юлии Паршута: как похудеть на 15 килограммовОказывается, Юлия Паршута (29) не всегда была столь стройной. Певица лишь некоторое время назад пришла к осознанному питанию и регулярным занятиям спортом. В интервью «7 дням» Паршута рассказала, что во время участия в проекте «Фабрика звезд-7» она поправилась на 15 килограммов.

Стресс от участия в громком проекте и нерегулярное питание тогда сделали свое дело. Мама даже пыталась ограничивать дочь в еде, но ничего не получалось. Лишь покинув шоу, Паршута взяла себя в руки:

У меня не было у меня ни тренера, ни диетолога, но я начала планомерно двигаться к своей цели. Меньше ела, ежедневно ходила на аэробные тренировки. Старалась высыпаться, не нервничать. И уже через полгода смогла избавиться от лишних килограммов, подсушила тело, приоб­рела «рельеф».

Публикация от ЮЛЯ ПАРШУТА (@parshoota) Янв 22, 2018 в 11:56 PST Теперь певица придерживается дробного питания и знает, что если пропускает кардиотренировку, то и настроение на нуле:

У меня есть одно средство для поднятия тонуса, духа и настроения — это спорт!

В меню певицы всегда есть рыба, нежирное мясо, морепродукты, овощи. Сладким она себя тоже радует, например, любимыми пончиками. Но только в первой половине дня. Вечером никаких десертов, соленого и жареного.

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Публикация от ЮЛЯ ПАРШУТА (@parshoota) Янв 9, 2018 в 3:56 PST Публикация от ЮЛЯ ПАРШУТА (@parshoota) Дек 6, 2017 в 11:59 PST