7 важных фактов об аллергии, которые полезно знать всем родителям

Наступила весна, скоро начнется цветение. Именно этот период считается самым острым для всех детей, которые страдают аллергией на пыльцу. Заболевание коварно еще и тем, что его не всегда возможно предсказать, ведь если раньше характерных симптомов не проявлялось, то родители никак не готовятся к очередному сезону.

«Летидор» обратился к Дмитрию Денисову , медицинскому директору «Лабораторной службы Хеликс». Он перечислил семь важных фактов об аллергии, о которых необходимо знать всем родителям, если реакция на цветение у их детей проявилась впервые.

Что такое аллергическая реакция

Аллергическая реакция — это реакция немедленного типа, которую вызывает в сенсибилизированном (с повышенной чувствительностью к чужеродным веществам — прим. ред.) организме вторичный или последующий контакты с аллергеном. Это своеобразная защита организма, которая запускается при появлении антигена (аллергена) — то есть организм всеми силами стремится избавиться от него.

Как проявляется аллергическая реакция на цветение?

Аллергическая реакция может быть разной по степени интенсивности и выраженности: от слезотечения до анафилактического шока в тяжелых случаях.

Любая аллергическая реакция будет проявляться в первую очередь в том месте, где происходит контакт с аллергеном.

Если мы говорим о цветении растений, то, во-первых, это глаза (зуд и покраснение), во-вторых, слизистые оболочки носа и горла (воспаление, насморк, зуд, покраснение), в-третьих, бронхолегочная реакция (кашель, чихание).

Когда начинается аллергия

Начало заболевания будет совпадать с началом цветения разных растений в зависимости от региона проживания. Деревья начинают цвести еще в весенний период, а некоторые травы — только в середине лета. К сожалению, невозможно сказать, когда точно начинается поллиноз — для каждого аллергика этот период будет индивидуальным.

Чем опасно заболевание

Любая аллергическая реакция, вне зависимости от причины возникновения, помимо того что доставляет серьезный дискомфорт человеку, также может приводить к анафилактическому шоку, который является неотложным состоянием и требует немедленного медицинского вмешательства.

Как отличить аллергию от простуды

Чтобы отличить аллергическую реакцию от проявлений простуды, необходимо учитывать несколько факторов. В первую очередь это, конечно, анамнез.

Если это первый случай проявления такой реакции, то необходимо обратить внимание на сезонность (время года) такого проявления и вспомнить, после каких событий возникли данные проявления (например, поездка на дачу).

Важно обратиться к специалисту — это педиатр, который либо сам назначит необходимые исследования, либо направит к профильному специалисту: врачу-аллергологу.

Какое обследование потребуется ребенку

Первое лабораторное исследование, которое косвенно может указать на аллергию, — это общий анализ крови. При наличии аллергической реакции он выявит повышенное количество эозинофилов (гранулоцитов, которые отвечают за проявление аллергических реакций, выполняя функцию проаллергических клеток, а также осуществляя антиаллергическую защиту).

Также таким пациентам назначают исследование иммуноглобулина Е — главного белка аллергической реакции первого типа.

Его повышение тоже будет указывать на аллергию.

Существует ряд других исследований, которые позволяют врачу поставить диагноз, например, анализ на наличие эозинофильного катионного белка, триптазы.

Но есть и очень специфичные исследования, которые помогут специалисту отличить аллергическую реакцию от других заболеваний, даже когда косвенно анализы будут указывать на возможную аллергию. Это, например, тест «Фадиатоп», который помогает четко дифференцировать ингаляционную аллергическую от других, схожих по проявлению, реакций организма человека. Он используется для первичной диагностики чувствительности к ингаляционным аллергенам.

Его большое преимущество в том, что он представлен и в «детском» варианте — для пациентов до пяти лет.

Еще один эффективный помощник врачей-аллергологов — тест «Аллергочип», который выявляет сенсибилизацию к 115 различным аллергокомпонентам. В его основе — технология ImmunoCAP, признанная мировым аллергологическим сообществом в качестве стандарта аллергодиагностики in vitro.

Что делать, если появились симптомы аллергии

Для того чтобы избавиться от проявления любого типа аллергии, необходимо обратиться к специалисту, который выявит аллерген и подберет препарат, наиболее эффективный в конкретном случае.

Чаще всего это антигистаминные препараты, которые прерывают весь каскад реакций на аллерген, подавляя попадание в кровь молекулы гистамина, вызывающего проявления аллергии.

В тяжелых случаях назначаются гормональные препараты.

К каждому пациенту с аллергией должен применяться индивидуальный подход. Есть и специфические методы лечения аллергии: АСИТ (аллергенспецифическая иммунотерапия). Однако данная процедура подойдет не всем, хотя и имеет хорошие показатели снятия аллергических реакций.

Ну и, конечно, не стоит забывать о таких возможностях, как смена места проживания на момент цветения того или иного растения-аллергена.

Комментирует Анна Никитина , заведующая отделением детской глазной клиники «Ясный Взор»

Аллергическая реакция на цветение может проявиться обильным слезотечением, отеком глаз и сильным зудом. Это состояние никак не влияет на зрение, но очень сильно осложняет жизнь ребенку, мешая радоваться весеннему цветению.

Если глаза у ребенка слезятся или зудят, нужно обязательно обратиться к врачу.

По специальным приложениям в смартфоне или интернете можно отслеживать концентрацию в воздухе и предполагаемый пик цветения вызывающего аллергию растения.

Чтобы помочь ребенку легче перенести период цветения, детский офтальмолог определит индивидуальную схему лечения. За две недели до начала цветения — терапию специальными препаратами, которые имеют накопительное действие и помогают уменьшить клинические проявления аллергии.

При остром проявлении аллергической реакции незамедлительно покажите ребенка детскому офтальмологу для коррекции терапии.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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