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5 лучших упражнений от боли в спине
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5 лучших упражнений от боли в спине 

Don't Panic 15 марта 2018
Примерно 80% населения испытывает постоянные боли в спине. Виной тому становится как не сформированная в детстве правильная осанка, так и отсутствие постоянных упражнений, без которых мышцам просто не достает силы, чтобы поддерживать корпус. По счастью, проблему можно решить и без медикаментозного вмешательства. Достаточно будет регулярной работы в спортзале. Впрочем, здесь тоже нужно действовать с умом — не все упражнения подействуют на больную спину благодатным образом. Мы собрали для вас пятерку лучших движений, которые не только укрепят мышцы, но и помогут избавиться от застаревшей проблемы.
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