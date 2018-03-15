Готовимся к лету. Как вернуть чистоту и свежесть лицу?

Красота воспринимается каждым человеком по-своему. Но свежее ухоженное и сияющее лицо однозначно притягательнее, чем тусклое и с угрями. По мнению косметологов, весна — самое подходящее время, чтобы привести кожу в порядок.

Забота каждый день

Ровный цвет здоровой кожи считается признаком молодости. Не случайно сегодня так много различных косметологических процедур и средств направлены на то, чтобы вернуть лицу сияние и чистоту.

«Наша кожа очень чутко реагирует на стресс, погрешности в питании и плохую экологию, — говорит косметолог-дерматолог Юлиана Иванова. — Она становится тусклой, дряблой, неровной. Прыщи, угри и чёрные точки портят любой образ. Но если постоянно и правильно ухаживать за лицом, то можно выглядеть роскошно даже в условиях бешеного ритма большого города».

По словам эксперта, зачастую проблема возникает из-за того, что женщины пренебрегают элементарными правилами гигиены.

«Порой женщины используют некачественную косметику, либо не подбирают её под свой тип кожи. Всё это может способствовать появлению чёрных точек, закупориванию пор и образованию прыщей, — объясняет специалист. — Ухаживать за кожей надо каждый день, увлажнять и питать её. Не забывайте снимать макияж на ночь, делать маски и пилинг. Проводите процедуры в салонах или дома (существует масса народных средств). Если вам 30-40 лет, то не стоит использовать крем для 20-летних. В его составе не будет тех веществ, которые нужны вам. Не покупайте дешёвую косметику и меняйте её, если истёк срок годности. Нередко проблемы на лице связанны именно с плохим качеством используемых средств».

Также косметолог призывает обращаться к специалистам за помощью: нередко дефекты на лице сигнализируют о серьёзных заболеваниях.

Путь к красоте

Эксперты обращают внимание на то, что состояние кожи зависит от режима питания.

«Недостаток влаги отражается на нас, — уверяет диетолог Надежда Степанова . — Важно выпивать достаточное количество воды. Также кожа может выглядеть тусклой, терять упругость и шелушиться из-за неправильного рациона. Большое количество фаст-фуда, избыток жареного, солёного и сладкого отражается на вашей красоте.

Современные гуру косметологии знают, что внешний вид кожи напрямую зависит от общего самочувствия. Если мы хотим очистить наше лицо, то нужно оздоровить свой организм».

«Очень часто причины появления проблем на коже лежат в засорении организма. Тогда никакие аптечные средства для наружного применения не помогут улучшить её состояние, — объясняет врач, ведущий специалист по эндоэкологической реабилитации Лидия Кучерова. — Дело в том, что ежедневно наш организм получает большую порцию токсинов из разных источников: выхлопные газы, выбросы паров производства в атмосферу, лекарственные препараты, алкоголь и курение, самоотравление шлаками и продуктами распада паразитов. Плюс огромное количество добавок в еде — усилители вкуса, красители, концентраты, консерванты, нитраты, нитриты. Все эти токсические вещества скапливаются в организме и выводят его из строя. В таком случае надо начинать с программы очищения организма. Детоксикация путём очистки межклеточного пространства, лимфы, кишечника, печени, почек, лёгких, кожи — это не скорый, но результативный путь к гладкой, здоровой, красивой коже.

В результате кожа станет свежей и гладкой. Уменьшатся прыщи, угри, высыпания и раздражения. Улучшится цвет лица, уйдут темные круги, разгладятся мелкие морщинки. Когда организм освободится от ненужной воды, уйдут отёки, одутловатость, исчезнут мешки под глазами. Кожа станет более подтянутой, а лицо будет выглядеть свежим и отдохнувшим».