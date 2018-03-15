Польза шоколада для здоровья

Шоколад не только существенно повышает настроение, но также имеет полезное влияние на наше здоровье. Об этом сайту МедикФорум рассказали врачи. Регулярное потребление, но в небольших количествах, сокращает риски сердечно-сосудистых болезней и инсультов. Диетолог доктор Регина Вежейская из Института питания отмечает, что наиболее полезен для здоровья горький, темный шоколад. Чем больше он содержит какао, тем больше в нем полезных полифенольных соединений. Подобные соединения оказывают на здоровье противовоспалительное действие. В питании индейцев племени Куна много какао-бобов. Среди них были проведены исследования, и оказалось, что они очень редко болеют сердечно-сосудистыми недомоганиями: они почти не болели гипертонией или болезнями сердца. Шоколад также богат магнием, который необходим, между прочим, для правильного функционирования мышц и костей и нервной системы — объясняет эксперт. Шоколад является великолепным источником магния. Он занимает третье важное место после гречки и фасоли по количеству чистого магния. Плитка горького шоколада содержит около 160 миллиграмм магния. В день нам требуется около 360. Таким образом, одна плитка дает половину нужной дозы магния. Эксперт Института пищевых продуктов и питания отмечает, что шоколад калорийный: в 100 граммах содержится 550 калорий, и чтобы от них избавиться, надо бегать полтора часа. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.