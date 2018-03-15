Негативное влияние алкоголя на женскую внешность

Всем известно, что алкоголь сказывается на внешности и здоровье человека. Особенно это заметно в случае с женщинами — женский организм быстрее угасает под действием спиртного.

Со временем злоупотребление горячительными напитками сказывается на её внешности и бросается в глаза, даже когда она трезвая. МедикФорум обобщил все возможные последствия регулярного употребления алкоголя. Это касается, конечно, не только дам, но женщины подвержены такому воздействию больше, быстрее и сильнее.

Как на красоте может сказаться регулярное употребление спиртного:

— Ухудшение цвета лица и сухость кожи, ранние морщины. Это первое внешнее проявление частого употребления спиртного. Контуры лица становятся нечёткими, оно постоянно опухшее.

— Лишний вес. Ведь алкоголь очень калориен, к тому же в результате увеличения печени, увеличится и объём живота.

— Губы теряют привлекательность— они становятся синюшными и припухшими. Но припухлость эта не имеет ничего общего с сексуальными чувственными губами.

— Нос становится красным или приобретает сизый оттенок.

— Волосы становятся тусклыми, ломкими, редеют, вплоть до выпадания.

— Нарушается осанка, портится походка, движения становятся принуждёнными. Всё это в совокупности — не что иное, как признаки старения. А главное — путь от элегантной дамы с бокалом шампанского в ухоженных руках до женщины неопределённого возраста с держащей трясущимися руками грязный стакан с портвейном, не столь и длинный.