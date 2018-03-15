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Негативное влияние алкоголя на женскую внешность
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Негативное влияние алкоголя на женскую внешность 

МедикФорум 15 марта 2018
Фото: МедикФорум
Всем известно, что алкоголь сказывается на внешности и здоровье человека. Особенно это заметно в случае с женщинами — женский организм быстрее угасает под действием спиртного.
Со временем злоупотребление горячительными напитками сказывается на её внешности и бросается в глаза, даже когда она трезвая. МедикФорум обобщил все возможные последствия регулярного употребления алкоголя. Это касается, конечно, не только дам, но женщины подвержены такому воздействию больше, быстрее и сильнее.
Как на красоте может сказаться регулярное употребление спиртного:
— Ухудшение цвета лица и сухость кожи, ранние морщины. Это первое внешнее проявление частого употребления спиртного. Контуры лица становятся нечёткими, оно постоянно опухшее.
— Лишний вес. Ведь алкоголь очень калориен, к тому же в результате увеличения печени, увеличится и объём живота.
— Губы теряют привлекательность— они становятся синюшными и припухшими. Но припухлость эта не имеет ничего общего с сексуальными чувственными губами.
— Нос становится красным или приобретает сизый оттенок.
— Волосы становятся тусклыми, ломкими, редеют, вплоть до выпадания.
— Нарушается осанка, портится походка, движения становятся принуждёнными. Всё это в совокупности — не что иное, как признаки старения. А главное — путь от элегантной дамы с бокалом шампанского в ухоженных руках до женщины неопределённого возраста с держащей трясущимися руками грязный стакан с портвейном, не столь и длинный.
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