20 средств, которые можно использовать вместо умывания водой

Эксперты утверждают, что умываться водой из-под крана вредно, потому что в ней содержатся соли тяжелых металлов. А они негативно сказываются на коже: провоцируют дерматиты, высыпания, шелушение и даже преждевременное старение. Поэтому вам пригодятся гидрофильное масло, мицеллярная вода, лосьон и другие средства для снятия макияжа.

Тонизирующее очищающее средство All in One Toning Cleanser от Ahava

Средство очищает, тонизирует, увлажняет кожу, сужает поры. Эффект обеспечивают водоросли, экстракт финика, гамамелиса, аллантоин.

Освежающее очищающее средство Weleda

Освежающее очищающее средство Weleda от Eco Home, цена: от 805 руб.

Освежающее средство предназначено для нормальной и смешанной кожи. Глубоко проникает в поры, очищает кожу и тонизирует ее.

Мицеллярная вода Pro-Beauty Bio от Ciel

Снимает макияж любой сложности моментально! Мицеллярная вода омолаживает кожу благодаря антиоксидантам и растительным экстрактам в составе.

Мицеллярная вода Domus Olea

Мицеллярная вода Domus Olea от DDar​, цена: от 1 450 руб.

Универсальное средство: очищает кожу, снимает макияж, сужает поры, уменьшает воспаления, увлажняет, препятствуя старению кожи.

Очищающая мицеллярная вода от Diademine

Понравится обладательницам сухой и чувствительной кожи. Мицеллы в составе средства очищают кожу, а пантенол, глицерин, цветочная вода дамасской розы, растительные экстракты заживляют и успокаивают.

Молочко увлажняющее для снятия макияжа Soin Veloute Demaquillant Hydratant от Eisenberg

Средство борется со старением кожи и тусклым цветом лица. Витамины С и Е, растительные экстракты, комбинация масел увлажняют, стимулируют микроциркуляцию и клеточный метаболизм, обогащают кислородом, заживляют, смягчают. Кожа становится шелковой.

Очищающая мицеллярная вода «7 трав» от Erborian

Настоящая настойка трав (экстракт тигровой травы, корня японского горца, листьев зеленого чая, корня солодки, листьев розмарина), которая очищает кожу, делает ее увлажненной и сияющей.

Мицеллярная вода Facemed+ от Eveline

Входящее в состав касторовое масло успокаивает кожу, а еще стимулирует рост ресниц и бровей.

Тонизирующая вода с экстрактом икры «Сияние кожи» Dazzling Water от Fresh Caviar

Тем, кто привык баловать себя деликатесами, понравится тоник, в состав которого входит экстракт икры. Он улучшает цвет лица, тонизирует кожу, дарит сияние. Деликатная формула подходит даже для чувствительной кожи.

Мицеллярная вода «Чистая кожа» от Garnier

Даже жирная кожа бывает чувствительной. Бренд Garnier учел этот факт и создал специальную мицеллярную воду. Она регулирует работу сальных желез, очищает и успокаивает.

Мицеллярная вода от Roland

Подойдет тем, кто борется сразу с двумя проблемами — морщинами и акне. Коктейль из антиоксидантов, коллагена, гиалуроновой кислоты сражается со старением и воспалениями, а заодно хорошо очищает кожу.

Лосьон для снятия макияжа с глаз от KORA

Подходит для чувствительных и очень чувствительных глаз, а еще понравится тем, кто носит линзы. Аллантоин и алоэ вера успокаивают и смягчают кожу вокруг глаз, хорошо и деликатно очищают от макияжа.

Мицеллярная вода Ultra от La Roche-Posay

Сама нежность. В составе есть термальная вода и глицерин, которые деликатно очищают кожу, не повреждают липидный слой, защищают от воздействия окружающей среды.

Совершенный гель для снятия макияжа «Пион» от L'Occitane

Текстура геля сбивает с толку. Многие начинают им умываться и не получают должного эффекта как раз потому, что средство нужно использовать без воды. Нанесите его на ватный диск и почувствуйте силу экстракта пиона. Гель идеально очищает и питает кожу.

Очищающая мицеллярная вода для лица с маслами от Natura Siberica

Напоминает ягодную корзинку. В составе есть масло клюквы, брусники, черники. Такое трио не только очищает, но и стимулирует регенерацию клеток, питает и увлажняет.

Тонер Propolis Softening Toner от PureHeals

В основе средства — экстракт прополиса, который разглаживает морщинки, восстанавливает баланс влаги и постепенно возвращает коже здоровое сияние.

Двухфазное средство для снятия макияжа с лица и глаз Bi-phase make-up remover от Water Shock Swiss line

Масло бразильского ореха, экстракт кресса, альпийская талая ледниковая вода — трио, которое деликатно очищает и удаляет самый водостойкий макияж, питает и увлажняет кожу, укрепляет ресницы, тонизирует.

Двухфазная жидкость для снятия макияжа IPKN NewYork

Двухфазная жидкость для снятия макияжа IPKN NewYork, цена: от 1 260 руб.

Жидкость для снятия макияжа с губ и глаз Just make up Жидкость для снятия макияжа с губ и глаз от Just Make Up, цена: от 330 руб.

Мицеллярный лосьон для снятия макияжа 3 в 1 Purete Thermal от Vichy

Удаляет макияж, очищает, успокаивает кожу, укрепляет реснички. Вашу красоту берегут витамин В5, глицерин, пантенол, термальная вода Vichy SPA.

